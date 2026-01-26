El jefe de la F1 ve a Ferrari en la pelea: "No hay que ser negativos..."

Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, dice que Ferrari no tiene "necesidad de llorar" antes de que empiece oficialmente el mundial.

No ha estado Ferrari en el primer día de test de pretemporada en Barcelona, pero las alarmas no han saltado en Maranello. Se espera ver a Lewis Hamilton y a Charles Leclerc rodando. Es más, el jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, está convencido de que los italianos estarán en la pelea.

En declaraciones a 'Sky F1', Domenicali dice que Ferrari no tiene ningún motivo para estar preocupado a un mes de que arranque el mundial.

"No hay necesidad de llorar, ni tampoco necesidad de ser negativos siempre. Necesitan tener un plan. Estoy seguro de que Fred, Lewis y Charles tienen un plan, eso es lo importante. Creo que es importante reaccionar, no dejarse llevar y considerar normal ser cuartos en el Mundial. Queremos a una Ferrari fuerte, ellos merecen estar en una posición mejor", apunta.

Sobre Leclerc, cuyo futuro de rojo no está claro, Domenicali le pide que no se rinda: "Es joven, tiene energía y sabemos que su personalidad es diferente al resto...".

"Necesita mantener una cosa que siempre he dicho de él, seguir sonriendo, siempre es bueno tener esa energía positiva. Son jóvenes y están haciendo un trabajo increíble, son modelos a seguir para mucha gente, así que deben recordar que son talentos únicos, pero yo siempre le digo que no deje de sonreír", dice sobre el piloto monegasco.

Este martes Ferrari podría saltar ya a la pista. De momento, en la jornada del lunes, ha sido Red Bull el equipo que se ha mostrado más sólido en el debut del joven Isack Hadjar.