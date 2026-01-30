La frase de Alcaraz sobre el Open de Australia que ha dejado a todos con la boca abierta: "Prefiero..."

El tenista murciano se medirá a Novak Djokovic en la gran final y ha colocado como prioridad ganar este Grand Slam de Melbourne.

Carlos Alcaraz tiene una obsesión: ser campeón en el Open de Australia. Es el único Grand Slam que le falta y en esta edición ya se ha clasificado para la gran final. Se jugará el título contra un Novak Djokovic absolutamente heroico, que se cargó a Jannik Sinner en cinco sets.

Después de su partido, Carlos bromeó sobre sus ganas de ganar en Melbourne: "Elegiría ganar este... si llego a la final de los otros tres".

Quiere tener los cuatro grandes. Además de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Los tres últimos ya los tiene en su palmarés.

"Sí, prefiero completar el Grand Slam y ser el más joven en hacerlo", ha dicho Carlos con una sonrisa. Una confesión que seguramente no sea real. Porque le quedan muchos más Grand Slams por ganar en una carrera que acaba de empezar para él.

La final entre Alcaraz y Djokovic se disputará este domingo en horario matinal español. A partir de las 9.30 horas en la Rod Laver Arena.