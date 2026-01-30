La sonrisa que se le escapa a Fernando Alonso al hablar de Adrian Newey: "Siempre tiene algo..."

El piloto de Aston Martin quedó encantado con su primer día de test al volante del AMR26: "Estamos muy motivados al ver a Adrian…".

Este Aston Martin AMR26 es el primer coche diseñado por Adrian Newey que Fernando Alonso ha podido pilotar. Viejos enemigos en la Fórmula 1 que por fin se han encontrado. Y Fernando no puede evitar la sonrisa cuando le preguntan por su nuevo socio, que ha construido un coche muy diferente al resto.

Así habla Alonso cuando le preguntan por el nuevo ingeniero jefe de Aston Martin: "Fue especial el jueves con Lance Stroll y el viernes para mí. Es el primer coche con Adrian, Honda y Aramco, con las nuevas reglas, y las últimas dos semanas han sido muy intensas en la fábrica para que el coche estuviera listo".

"Llegamos al final y el esfuerzo de todos en la fábrica ha sido tremendo", dice un Fernando que ha podido completar 61 vueltas todavía en un coche negro, sin los colores oficiales de Aston Martin.

Newey habla y todos escuchan en el garaje: "Todos estamos muy motivados cuando vemos a Adrian en el garaje cuidando todos los detalles. Todos los mecánicos le miran a él, por si va a señalar un detalle del coche o algo que se pueda mejorar".

"Siempre tiene algo que enseñarnos", cierra un Fernando que ha empezado ilusionado el mundial de la Fórmula 1 2026.

Aston Martin no para. Este sábado volverá a rodar en Barcelona, aunque en esta ocasión en unos test en solitario. No habrá otro equipo en pista. Será un 'filming day' en Montmeló y se espera volver a ver en pista tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll.