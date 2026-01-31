La llamativa reflexión de Nadal sobre Djokovic: "Novak no está en su mejor momento..."

El manacorí, presente en Melbourne, elogia a su máximo rival y se rinde a él tras su pase a la final. Rafa también asegura que apoyará a Carlos pero que no le importaría que Novak se alzara con su 'grande' número 25.

Rafa Nadal será uno de los invitados de lujo de final del Open de Australia. El balear estará presente en la Rod Laver Arena para presenciar el duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz que lucharán por el primer gran título del año.

Ambos consiguieron el pase a la final después de superar dos semifinales durísimas. Carlos sufrió calambres y vómitos durante su encuentro con Alexander Zverev. Todo se terminó decidiendo en un quinto set en el que el murciano se sobrepuso a cualquier obstáculo para sellar su primera clasificación a una final en Australia.

Djokovic vivió también una batalla al límite ante el que, a priori, era el gran favorito debido a su condición de vigente campeón. Jannik Sinner se vio muy sorprendido ante un 'Nole' duro a nivel físico y refugiado en un primer saque y una derecha paralela espectaculares. Esa semifinal también se decidió en el quinto y definitivo set. Todo en una situación que, en principio, parecía muy favorable a Sinner.

Rafa Nadal comentó la victoria de Djokovic ante el número dos del mundo. El manacorí solo tuvo elogios para su máximo rival: "No me sorprende ver a Novak en la final. ¿Por qué no? Yo también estaría compitiendo si no hubiera sido por las lesiones. Si no estás exhausto de todo lo que implica el tenis, puedes seguir".

"Es muy positivo para nuestro deporte que continúe en activo y sea capaz de competir de tú a tú con tenistas jóvenes. No está en su mejor momento, pero sigue teniendo todo lo necesario para optar a grandes éxitos. Merece mucho respeto, considero a Novak un gran ejemplo para todos de resiliencia y compromiso", reconoció Rafa en unas declaraciones que recoge el medio 'Sportklub'.