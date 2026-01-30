Sinner, completamente hundido tras ser eliminado por Novak Djokovic: "Duele mucho..."

El tenista italiano, eliminado en semifinales, se rinde a Novak Djokovic como nunca: "Nos conocemos bien y él ha ganado 24 Grand Slams".

Jannik Sinner se ha quedado sin final del Open de Australia contra Carlos Alcaraz. Muchos meses después, ha caído en unas semifinales de un Grand Slam. Y en rueda de prensa estaba totalmente hundido. Reconoció que sentía "mucho dolor" porque había tenido "muchas oportunidades".

"Duele mucho Tuve muchas oportunidades, no supe aprovecharlas y ese es el resultado. Quiero decir, era un Grand Slam muy importante para mí, obviamente, teniendo en cuenta también todo el contexto. Estas cosas pueden pasar. Fue un buen partido por parte de los dos", dijo el número 2 del mundo, que no podrá defender título en Melbourne.

En el quinto set pudo ponerse por delante en varias ocasiones, pero Djokovic estaba mejor en la pista: "Tuve mis oportunidades. Fue en el quinto set, con muchos puntos de break, y no pude convertirlos. Él sacó algunos golpes increíbles. A veces se deciden las cosas por pequeños detalles".

Quiso poner en valor a un Novak Djokovic que a pesar de sus 38 años sigue siendo uno de los mejores del mundo: "Sé que ha ganado 24 Grand Slams. Nos conocemos muy bien y sabemos cómo jugamos. Siempre he dicho que no me sorprende, porque siento que es el mejor jugador desde hace muchos, muchos años".

Novak se está centrando en los grandes torneos en el final de su carrera: "Por supuesto, juega menos torneos por su edad y por todo lo demás, pero también sabemos lo importantes que son los Grand Slams para mí, para él, para Carlos (Alcaraz) y para todos".

"Hay una pequeña motivación extra y jugó un tenis espectacular. Ojalá pueda sacar algo positivo de esto, tomarlo como una lección y ver en qué puedo mejorar", cierra un Sinner que se marcha para casa sin premio.