¿Qué equipos le pueden tocar a Real Madrid y Atleti en los playoff de la Champions? ¿Y al Barça en octavos?

Finalizada la fase de liga de la máxima competición a nivel continental y consumada la eliminación de Athletic Club de Bilbao y Villarreal, los tres equipos españoles que quedan 'vivos' ya conocen el posible camino que tendrán.

Este viernes 30 de enero la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) acogerá el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 a partir de las 12:00 horas.

De los cinco equipos españoles que arrancaron en la liguilla, tan solo FC Barcelona, Real Madrid y Atlético siguen vivos en la competición... pero solo los de Hansi Flick tienen asegurado su pase a octavos.

Los de Arbeloa y Simeone deberán pasar previamente por la repesca de dieciseisavos, siendo la ida el 17 y 18 de febrero y la vuelta la semana siguiente, el 24 y 25 de febrero.

El conjunto blanco, tras caer 4-2 en Lisboa, se encuadró en la novena posición, por lo que se enfrentará al 23º o al 24º clasificado. Es decir, el Bodo/Glimt o el Benfica.

De pasar a octavos, el Madrid se enfrentaría al Sporting de Lisboa o al Manchester City con la ida el 10 u 11 de marzo a domicilio y la vuelta en el Bernabéu el 17 o 18 de marzo.

El Atleti, por su parte, quedó 14º, por lo que se medirá contra el 19º o el 20º. Es decir, Brujas o Galatasaray… y con vuelta en el Metropolitano.

En el caso de avanzar de ronda, los colchoneros jugarían contra un rival inglés. Liverpool o Tottenham aparecen en el horizonte con la ida en Madrid y la vuelta en Inglaterra.

Por último, el Barça, que ya está en octavos, espera rival que saldrá de los duelos entre cuatro equipos: Newcastle, PSG, Monaco y Qarabag.