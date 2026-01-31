¿Cuándo y dónde se volverá a subir Alonso al Aston Martin?: horario de los próximos test de la Fórmula 1

El 'Gran Circo' aterrizará en Baréin en unas semanas para hacer un test definitivo antes de comenzar la temporada. Será la última oportunidad para las escuderías de cara a poner a punto el monoplaza.

Fernando Alonso y Aston Martin han sorprendido en los primeros test de 2026. La escudería británica ha mostrado un monoplaza completamente diferente a lo que las otras escuderías habían presentando. El diseño de Adrian Newey ha sido completamente novedoso disparando la ilusión para Alonso.

El asturiano se ha sentido cómodo con el coche en estos primeros test de pretemporada celebrados en Montmeló esta pasada semana. Aston llegó al circuito el miércoles y solo pudo rodar jueves y viernes aún teniendo un día más disponible. A pesar del retraso en el comienzo de las pruebas, la escudería ha dejado buena sensaciones.

Mercedes ha sido, sin duda, la escudería que mejores tiempos ha marcado. George Russell y Kimi Antonelli, como se esperaba, han firmado los mejores registros en los primeros test. Sin embargo, antes de comenzar la temporada, los equipos gozarán de unas nuevas jornadas con las que seguir probando sus monoplazas.

Serán en Baréin y se dividirán en dos tandas. Comenzarán el miércoles 11 y terminarán el viernes 13 de febrero. La semana siguiente también habrá pruebas. Del miércoles 18 al 20 de febrero. Todo a poco menos de un mes para que comience la temporada. Cabe recordar que el calendario de la Fórmula 1 en 2026 será inaugurado el próximo 6 de marzo con los entrenamientos libre del Gran Premio de Australia.