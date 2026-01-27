Los secretos de la nueva F1: los tres cambios principales de las normas de 2026

Los coches ya ruedan en el circuito de Montmeló y en 'Jugones' desgranamos los detalles del nuevo reglamento de la competición.

La nueva F1 ya ha comenzado con los test privados de Barcelona. Un cambio que tiene tres claves: la aerodinámica, los motores y el tamaño de los coches.

En la parte delantera del coche asoman los alerones móviles, que buscan facilitar los adelantamientos; en el motor se divide la entrega de potencia, con un 50% de combustión y la otra mitad de electricidad; la última es el tamaño, con coches más pequeños, ligeros y estrechos.

Un cambio histórico que va a revolucionar la Fórmula 1. Y que ya se puede ver en Barcelona, donde ya se han podido ver los nuevos coches y así será hasta el próximo viernes.