El divertido 'guiño' de Álex Márquez a Alcaraz tras su pase a la final del Open de Australia: "Una p*** cabra"

El piloto ha dejado un curioso comentario sobre la victoria del murciano ante Zverev en sus redes sociales donde demuestra su absoluta fascinación por el número uno del ranking ATP.

El deporte español sigue alucinando con Carlos Alcaraz. El último en reaccionar al pase de Carlitos a la final del Open de Australia ha sido Álex Márquez. El piloto de MotoGP demostraba su fascinación con el tenista murciano después de que este derrota a Alexander Zverev en las semifinales de Melbourne. Un duelo agónico de casi cinco horas y media que queda para la historia.

El conductor de Gresini, con cierto toque humorístico dejaba el siguiente comentario en su cuenta en la red social 'X': "Alguien por aquí que me pueda confirmar que Alcaraz esta como una p*** cabra? PD: No he podido ver el partido por eso pregunto...". De esta manera reconocía el mérito del murciano en el primer Grand Slam del año.

En medio del revuelo formado por los rumores de una posible salida hacia KTM en 2027, Álex desvía todas las miradas. El pequeño de los Márquez, si nada cambia, buscará continuar con su espectacular rendimiento en Gresini, donde ha firmado un gran 2025.

Por otro lado, Alcaraz ya se prepara para enfrentarse a Novak Djokovic en la final del domingo, un partido que promete emociones y sobre todo un nivel de tenis por encima de todas las expectativas. Tanto el murciano como el serbio llegan en un estado de forma brutal, con la euforia de imponerse épicamente a sus respectivos rivales en semifinales. Especialmente 'Nole', que a sus 38 años venció a Jannik Sinner, quien optaba por renovar el título por tercer año consecutivo.