Israel sigue masacrando Gaza y mata a más de 20 personas a pesar del 'plan de paz' de Trump para la Franja

¿Qué ha pasado? El Ejército israelí, aún con el alto en fuego en vigor desde octubre de 2025, ha vuelto a atacar el enclave asesinado a dos niños y a siete miembros de una familia palestina.

Israel continúa bombardeando Gaza, a pesar del plan de paz de Trump y el supuesto alto el fuego vigente desde octubre de 2025. Los ataques recientes han dejado más de 20 muertos, concentrándose en la Ciudad de Gaza y Al Mawasi. Entre las víctimas se encuentran siete miembros de una familia palestina y siete agentes de las fuerzas de seguridad de Hamás, además de varios civiles. Los bombardeos han afectado también a una escuela de la UNRWA. El Ejército israelí no ha emitido declaraciones, mientras Hamás acusa a Israel de romper la tregua. Desde el inicio del alto el fuego, se registran 509 muertos y 1.405 heridos.

Israel sigue bombardeando Gaza. Sigue atacando. Sigue matando. Sigue aniquilando a la población gazatí a pesar de ese 'plan de paz' de Trump. A pesar de esa tregua. A pesar de ese supuesto alto el fuego. El Ejército de Netanyahu, en sus últimos ataques en la Franja, ha asesinado a más de 20 personas en ofensivas concentradas sobre todo en la Ciudad de Gaza y en Al Mawasi.

Entre los asesinados, siete miembros de una familia palestina, que ha muerto en un ataque aéreo israelí en la zona de desplazados de Al Mawasi, según informan fuentes locales de Sanad.

El hecho más grave ha ocurrido en una comisaría de Policía del barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la Ciudad de Gaza, en un ataque en el que han muerto al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad interna de Hamás y tres civiles, según cuentan las agencias Sanad y Safa.

Otras tres personas han muerto en un ataque aéreo en las inmediaciones de una escuela de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, la UNRWA, en el barrio de Naser. Cinco personas, entre ellos dos niños, han muerto en otro ataque en Abbas.

De momento, el Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre unos ataques que ocurren en medio de ese supuesto alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025. En ese sentido, Hamás ha acusado en varias ocasiones a los israelíes de haberlo incumplido, mientras que los hebreos denuncian que sus milicias siguen actuando en el enclave.

Estos fallecidos están parcialmente incluidos en la última actualización de víctimas proporcionada por el Ministerio de Sanidad gazatí este sábado y que cifra en 17 los muertos (12 de ellos en los ataques mencionados) y en 49 los heridos en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, desde el inicio del alto el fuego Israel ha matado a 509 personas y herido a 1.405 para un total, desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, de 71.769 palestinos muertos y 171.483 heridos.

