Acuerdo en Villamanín por el Gordo de Navidad: la comisión cede dos millones de euros y el resto saldrá del premio de los vecinos

¿Por qué es importante? Se vendieron más papeletas que décimos y después de que el 79.432 dejase el Gordo, faltaban cuatro millones de euros por repartir.

Los vecinos de Villamanín, León, enfrentan una situación complicada tras ganar el Gordo de la Lotería de Navidad. Aunque cada uno de los 300 habitantes que compraron una de las 450 papeletas esperaba recibir casi 80.000 euros, un error ha dejado cuatro millones de euros sin repartir. La comisión de fiestas del Ayuntamiento propuso que se cediera un 6% de cada papeleta para compensar las 50 papeletas premiadas sin fondos. La votación resultó en 250 votos a favor y dos en contra. Sin embargo, el pueblo está dividido, con algunos vecinos dispuestos a llegar a los tribunales para resolver el conflicto.

Los vecinos de Villamanín (León) han llegado a un acuerdo para poder cobrar parte del Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Tras varias horas reunidos en el Hogar del Pensionista, han pactado que la comisión de fiestas del Ayuntamiento deberá entregar su premio personal, así como el décimo que tenían, que en total asciende a dos millones de euros. Los otros dos saldrán de los bolsillos de los paisanos que tendrán que reducir el monto que cobren.

Asimismo, según ha informado 'León Noticias', la votación se ha resuelto con 250 votos a favor y dos en contra de sendos lugareños que piensan ir hasta el final. No obstante, no se ha podido saber con exactitud a qué cantidad total tendrán que renunciar cada uno de los vecinos, porque aún no se sabe cuántos van a querer cobrar ahora.

¿Qué ha pasado con las papeletas?

La semana no pudo comenzar de mejor manera para los originarios de Villamanín, a quienes el lunes el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad les había dejado casi 80.000 euros por cabeza a los 300 habitantes que compraron una de las 450 papeletas. Sin embargo, la han acabado de la peor forma posible, divididos y, en parte, con sentimiento de engaño.

"Parece ser que han vendido más papeletas de la cuenta y venimos a ver qué pasa", así resumía lo sucedido un habitante del pueblo. Tenía razón, ante este panorama, la comisión de fiestas del Ayuntamiento citó a las seis de la tarde a "todas las personas portadoras de una papeleta a la reunión", por una "situación organizativa sobrevenida" que requería "ser explicada". "Se ruega presencia", añadía. Y es que faltaban cuatro millones de euros por repartir por un error.

"Tengo una papeleta y vengo a la reunión a ver qué es lo que pasa", indicaba otro de los habitantes. La propuesta del consistorio era que de esos 80.000 euros que tocaba cobrar por cada papeleta vendida se cediese un 6% para compensar las 50 papeletas premiadas para las que no había dinero.

Sin embargo, esta sugerencia dividió el pueblo. "Yo quiero mi dinero que lo solucionen como quieran"; "Si hay que dar algo para repartir entre todos, pues habrá que hacerlo"; "Acabaremos en los juzgados, con uno que denuncie", apuntaron los lugareños, porque hasta hace unos días les unía la alegría del Gordo y ahora un escándalo de cuatro millones de euros.

