Rosalía conquista Sevilla con un exclusivo concierto en el Guadalquivir junto a la Real Orquesta Sinfónica

Los detalles Desde una plataforma flotante situada en mitad del río, la artista catalana cantó 'Reliquia' y 'La Perla', dos de los temas más populares de 'Lux', su último disco.

Rosalía, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, brilló en un exclusivo concierto sobre el río Guadalquivir en Sevilla. Desde una plataforma flotante, interpretó 'Reliquia' y 'La Perla', temas de su último disco 'Lux', durante la premiere mundial de 'Berlín y la dama del armiño', el spin-off de 'La Casa de Papel'. La actuación también sirvió para anunciar el regreso de la serie. Con el río y la Torre del Oro iluminados de rojo, la gala incluyó una interpretación de 'Bella Ciao' y culminó con la aparición de Álvaro Morte, quien confirmó el regreso de 'La Casa de Papel'. Rosalía cerró la noche con fuegos artificiales.

Rosalía, acompañada por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), deslumbró este sábado en Sevilla con un exclusivo concierto sobre el río Guadalquivir. Desde una plataforma flotante situada en mitad del río, la artista catalana cantó 'Reliquia' y 'La Perla', dos de los temas más populares de 'Lux', su último disco.

La actuación se celebró con motivo de la premiere mundial de 'Berlín y la dama del armiño', la segunda temporada del spin-off de 'La Casa de Papel', y ha servido, además, para anunciar el regreso de la serie con una nueva temporada.

La cantante, que acaba de concluir su gira europea tras actuar en Londres el pasado 6 de mayo y se prepara para iniciar su tour por Estados Unidos el próximo 4 de junio en Miami, hizo parada este sábado en la capital hispalense para participar en este evento especial.

Con el río Guadalquivir y la Torre del Oro teñidos de rojo, la gala arrancó con una interpretación de 'Bella Ciao' a cargo de la Banda del Sol de Sevilla, mientras una embarcación recorría el río con parte del elenco a bordo realizando una pequeña performance. El momento culminante llegó con la aparición de Álvaro Morte, intérprete de 'El Profesor', quien anunció que "el universo continúa" y confirmó el regreso de 'La Casa de Papel' cinco años después del estreno de su última temporada.

Así, bajo una noche lluviosa en Sevilla, Rosalía apareció entre los gritos de los miles de asistentes que abarrotaban la calle Betis, el puente de San Telmo y el Paseo de las Delicias para presenciar el espectáculo.

La artista abrió su actuación junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con 'Reliquia', un tema que hace referencia a la ciudad alemana de Berlín en homenaje a la serie y como broche final interpretó 'La Perla', cerrando la noche con un espectáculo de fuegos artificiales en el que el color rojo, símbolo de la producción audiovisual, fue el gran protagonista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.