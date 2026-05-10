Sánchez y Montero culpan a Moreno Bonilla de monetizar la salud de los andaluces: "¿Cuántas han fallecido y a cuántas les han tenido que quitar un pecho?"

El contexto El sábado se suspendieron los actos programados tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva, mientras que este domingo se ha retomado la campaña andaluza, en la que el presidente del Gobierno ha cargado contra el PP por "privatizar" la sanidad.

En la recta final de la campaña electoral en Andalucía, los candidatos del PP y PSOE intensifican sus esfuerzos, acompañados de sus líderes nacionales. Montero, del PSOE, centró su discurso en la defensa de la sanidad pública, en medio de interrupciones por parte de algunos asistentes que gritaban "¡Viva la lucha obrera!". Montero y el presidente del Gobierno, Sánchez, acusan a Moreno Bonilla de privatizar la sanidad andaluza, comparándolo con Ayuso por recortes en el sector. Por su parte, el candidato del PP defiende su gestión destacando el proyecto del Hospital Virgen de la Esperanza en Málaga, mientras Feijóo ataca al PSOE recordando casos de corrupción.

Acompañados de sus líderes nacionales, los candidatos del PP y PSOE andaluz aprietan en una campaña que pronto llegará a su fin. Montero ha subido al atril entre gritos de una petición clara de los asistentes de la Línea: "¡Sanidad pública!".

Tras los aplausos, llegaba la interrupción de algunos asistentes al acto que intentaban boicotearlo con gritos de "¡Viva la lucha obrera!". La interrupción ha durado unos minutos, pero finalmente Montero ha podido seguir con su discurso y su estrategia de centrar su mensaje en la sanidad.

"No son unas elecciones más, sino que son un referéndum por la sanidad pública", ha defendido, tras lo que se ha preguntado: "¿Cuántas han fallecido y a cuántas les han tenido que quitar un pecho por la desidia y la negligencia?".

De esta forma, tanto ella como Sánchez culpan a Moreno Bonilla de monetizar la salud de los andaluces. "Está privatizando y está, en definitiva, convirtiendo en negocio aquello que nosotros consideramos de derecho", ha manifestado Montero, mientras que el presidente del Gobierno ha acusado al presidente de la Junta de "privatizar" la sanidad.

El líder del Ejecutivo ha comparado, además, a Juanma Moreno con Ayuso, sobre quienes ha dicho que son "dos caras de la misma moneda, que es la privatización y los recortes de la sanidad pública".

Moreno presume

Y frente a esas acusaciones de privatizar toda la sanidad, el candidato del PP a presidir la Junta ha presumido del proyecto insignia de la sanidad pública andaluza: el Hospital Virgen de la Esperanza que se está construyendo en Málaga.

Sin embargo, ha sido Feijóo quien ha pasado al ataque recordando los de corrupción del PSOE andaluz y alabando el trabajo de su candidato, a quien ha calificado como "el mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía".

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