El desacato de Netanyahu pone en riesgo el acuerdo: Israel sigue atacando Líbano y EEUU contradice a Irán diciendo que no forma parte del pacto

Los detalles El Ejército israelí ha continuado atacando este lunes el sur de Líbano en plena ola de retorno de cientos de civiles que trataban de llegar a sus hogares tras los ataques del fin de semana.

Benjamin Netanyahu no parece dispuesto a respetar el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán, continuando con los bombardeos en Líbano. A pesar del acuerdo que incluye un cese de hostilidades en territorio libanés, el Ejército israelí ha atacado la zona sur de Líbano, provocando la muerte de al menos una persona. Netanyahu, sin motivación para detener el conflicto, ha prometido acabar con el régimen de Teherán, pero ataca a Hizbulá, aliado iraní. Trump, incapaz de frenar a Israel, ha criticado a Netanyahu. La ONU ha registrado más de 130 ataques israelíes desde el acuerdo, mientras que Hizbulá ha respondido con misiles. Netanyahu insiste en mantener tropas en "zonas de seguridad" en Líbano, poniendo en riesgo la paz. Estados Unidos considera que Líbano no es parte del acuerdo, en conflicto con la visión de Irán y Pakistán. Trump, desde el G7, ha abierto la posibilidad de dialogar con Hizbulá.

Benjamin Netanyahu no parece dispuesto a respetar el proceso de paz que habían instaurado Estados Unidos e Irán con su acuerdo porque continúa bombardeando Líbano. Ya lo hizo antes de la firma del acuerdo y lo ha seguido haciendo este lunes hasta el punto de poner en riesgo dicho pacto que incluía, según Irán y Pakistán, un cese de las hostilidades también en territorio libanés.

Este lunes el Ejército israelí ha vuelto a bombardear la zona sur de Líbano en plena ola de retorno de cientos de civiles que trataban de llegar a sus hogares tras los ataques del fin de semana. Al menos una persona ha muerto por el ataque de un dron israelí contra el vehículo en el que viajaba, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La realidad es que el mandatario israelí no tiene ninguna motivación para parar esta guerra porque él mismo prometió a los israelíes que iba a acabar con el régimen de Teherán y los ayatolás siguen dirigiendo el país con mano de hierro. Pero, en vez de un ataque directo, lanza ofensivas contra el aliado iraní Hizbulá.

Trump no está siendo capaz de detener a su aliado israelí. Lo que antes eran buenas palabras ahora son reproches e insultos. El republicano ha llegado ha llamar a 'Bibi' "hombre sin juicio" e incluso decir que está "jodidamente loco". Que de no ser por él, dice, estaría en la cárcel.

Unos ataques que tienen cifras. La misión de la ONU en Líbano ha registrado más de 130 lanzamientos de proyectiles desde Israel hacia el sur del país, y ninguno del grupo chíi Hizbulá, desde que se anunció el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, según ha desvelado este lunes el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Según Dujarric, la Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (UNIFIL) ha observado "una disminución de la violencia y de los intercambios de disparos" entre entre las 21:00 del domingo y las 13:00 del lunes. En ese intervalo de tiempo, la misión aún detectó "133 proyectiles y dos ataques aéreos atribuidos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", pero, sin embargo, "no se notificaron proyectiles de Hizbulá ni de actores no estatales durante ese tiempo".

Eso era hasta la tarde de este lunes porque la milicia chií ha anunciado el lanzamiento de misiles contra territorio israelí en respuesta a los ataques que el Ejército israelí ha perpetrado desde la firma del acuerdo.

Y lejos de acatar el acuerdo de paz, Netanyahu ha explicado este mismo lunes que el Ejército israelí se va a mantener en lo que consideran las "zonas de seguridad" dentro del territorio libanés y allí permanecerán "el tiempo necesario". Una afirmación que ha realizado reconociendo que, a veces, Trump y él discrepan.

La contradicción

Y esta situación solo hace que poner en riesgo la firma de la paz que rubricarán este viernes ambas partes. La 'solución' que parece haber encontrado Estados Unidos es decir que Líbano no forma parte del acuerdo. "La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", ha explicado un alto cargo de la Administración Trump, bajo condición de anonimato, a los medios de comunicación estadounidenses.

Ahora bien, eso entra en conflicto con la visión de Teherán. Irán siempre ha afirmado que Líbano sí forma parte del acuerdo. Pero es que no solo ellos, sino que Shehbaz Sharif, primer ministro paquistaní y mediador de las conversaciones, también lo mencionó en el anuncio de la paz: "Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido ALCANZADO. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano".

Mientras tanto, la única manifestación pública de Donald Trump al respecto ha sido desde Francia, donde está asistiendo a la cumbre del G7. "Queremos ver si podemos arreglar el tema de Líbano porque parece que nunca va a terminar. Hay una versión reducida de lo que hemos estado haciendo y no debería ser tan difícil, así que tenemos que hablar un poco con Hizbulá", ha aseverado al respecto abriendo la posibilidad de hablar con la milicia chií.

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