Ni Lamine evita el sonrojo: España no puede con Cabo Verde en el debut del Mundial

La selección de Luis de la Fuente se atasca ante una Cabo Verde muy débil y empieza su Mundial con un empate a cero.

España se la pega en el arranque del Mundial. Contra una Cabo Verde que es una de las selecciones más débiles del torneo no pudo pasar del empate. Las caras de decepción de los chicos de Luis de la Fuente fueron enormes. Ni Lamine Yamal, que salió en el tramo final, evitó el sonrojo.

Muy atascada la España de Luis de la Fuente, que no puso en el campo a Nico Williams hasta que restaban cinco minutos para la conclusión. Demasiada posesión sin velocidad. Un error que parecía ya en el pasado para España.

Aunque a un bajo ritmo, España inició su aventura en el mundial mandando con balón y teniendo ocasiones. Muchas. El portero de Cabo Verde, Vozinha, sacó tres manos espectaculares en el acto inicial: a Oyarzabal, a Ferran Torres y también a un cabezazo de Laporte.

La más clara de España llegó en una internada de Cucurella, recién estrenado fichaje del Real Madrid, por la izquierda. Centró al punto de penalti y Ferran Torres cabeceó a la madera. España merodeaba así el gol.

Los cambios eran necesarios. El público se volvió loco cuando Lamine Yamal saltó a calentar. Y más cuando De la Fuente le llamó para entrar. También asomó Mikel Merino.

Y España cambió Fue mucho más ofensiva. Sobre todo por el costado derecho. En un envío con el exterior Oyarzabal estuvo a punto de hacer el primero. Y la historia acabó ahí. Debut decepcionante de la campeona de Europa.

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