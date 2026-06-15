Muere a los 77 años la actriz Anne Schedeen, la madre de la familia en la serie 'ALF'

Su agente la recuerda como una "verdadera artista y amiga" y "única en su especie". Se retiró como intérprete en 2001, después de convertirse en un icono de la televisión en los años 70 y 80.

"Con profunda tristeza les comunicamos que Annie ha fallecido en paz": con estas palabras, la familia de la actriz Anne Schedeen ha comunicado su muerte, a los 77 años, a quien "amaban profundamente" tanto sus familiares como "todos" los que la conocieron. "Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros, odio visceral hacia [Donald] Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias", han señalado en el comunicado, publicado en las redes sociales de la intérprete.

Schedeen era "una persona con una fuerza arrolladora" y su familia asegura que es "inimaginable pensar en la vida sin ella". "Pero como ella decía, 'Siempre estoy con vosotros'. Y tenía razón", han indicado, subrayando cómo perduran los "recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir" que la rodeaban.

Schedeen estaba casada desde hace 55 años con Christopher Barrett, con quien tuvo una hija, Taylor. Además de ellos, le sobreviven su nuera, Hilary Flynn; su hermana, Sarabeth Schedeen; su sobrina, Minnie Schedeen; su hermano, Roland 'Tony' Schedeen; su cuñada, Julieann Schedeen; y sus "amados perros rescatados", Roo y Red, tal y como recuerdan en el comunicado. Para recordarla, en lugar de flores la familia ha agradecido que se hagan donaciones a una de sus "causas favoritas": Hábitat para la Humanidad, una ONG fundada en los 70 que se dedica a construir viviendas sencillas a personas con pocos recursos.

Su agente, Tom Markley, director ejecutivo y presidente de la agencia de talentos Metropolitan, se ha despedido de ella definiéndola como una "verdadera artista y amiga" y "única en su especie". "La echaré de menos", ha señalado, tal y como recoge 'The Hollywood Reporter'. Schedeen nació como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 y creció en una granja en las afueras de Portland (Oregón), en una familia cuyo apellido original era Sjodin, aunque éste cambió en algún punto de la historia cuando su familia viajó de Suecia a Estados Unidos.

Empezó a actuar a los 6 años, pero saltó a la fama al interpretar a Kate Tanner, la madre de la familia de 'ALF', una exitosa serie sobre un extraterrestre procedente del planeta Melmac que se muda a vivir con una familia estadounidense, muy popular en los años 80. Precisamente en 1988 ella misma explicaba en una entrevista en 'The Washington Post' cómo fue consciente de que ya era famosa: "Fui a la ferretería en vaqueros, con el pelo despeinado. Un hombre se me acercó y me dijo: '¡Ah! Eres Kate Tanner'. Y así estuve el resto del día", recordaba entonces.

"Un hombre me dijo: 'Tú eres la mujer de 'ALF'. Nunca antes me habían reconocido", señalaba. Hasta que 'ALF' se colocó entre las series más vistas de la televisión estadounidense podía hacer vida normal. "Me considero afortunada. Durante años he podido ganarme muy bien la vida y mantener mi anonimato. Eso me ha ayudado a frecuentar tiendas de antigüedades, que es una de mis pasiones. Es un poco difícil regatear si el vendedor sabe que estás en una serie de éxito", bromeaba. Por aquel entonces, la actriz tenía más de 60 réplicas de la estatua de la Libertad, incluida una de más de dos metros en el patio de su casa.

Antes de ser actriz, hizo de todo: vendió ropa, fue modelo de zapatos, actuó en teatros de verano... hasta que llegó su oportunidad. "En un mes tenía un contrato con Universal", aseguraba entonces. Además de 'ALF', Schedeen protagonizó la serie 'Paper Dolls', de ABC, y seis episodios pilotos que nunca se emitieron. Tuvo un papel recurrente en la serie 'Emergencias' y participó como actriz invitada en otras producciones para televisión, así como en películas.

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