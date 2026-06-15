Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El monasterio Pechersk Lavra (Ucrania), en llamas tras un gran ataque de Rusia

Cuatro muertos en un ataque masivo ruso contra Kyiv Al menos cuatro personas esta madrugada murieron en un ataque ruso masivo con misiles y drones contra varios distritos de Kyiv, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador militar de la región capitalina, Timur Tkachenko. Cuando Tkachenko dio este balance se habían contabilizado 23 heridos, según dijo el propio gobernador. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitchkó, dio cuenta de daños materiales en ocho distritos de la ciudad y dijo que los servicios de rescate tuvieron que ser desplegados en alrededor de cincuenta puntos de la urbe por la caída de misiles o drones rusos. En el de Pechersk se incendió el texto de la catedral de la Dormición, que forma parte del monasterio ortodoxo de las Cuevas y es uno de los edificios religiosos más emblemáticos de Ucrania. Compartir en X

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Los bálticos piden elevar la presión sobre Rusia tras el ataque a la histórica catedral de Kyiv (Ucrania) El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, ha asegurado que mantendrá su apoyo a "Ucrania y su pueblo" mientras continúa la guerra de Rusia, después de que Moscú atacara uno de los santuarios ortodoxos más sagrados, el Monasterio de las Cuevas de Kyiv, en un "acto bárbaro que muestra una total falta de respeto a la religión, la historia y la cultura". Por su parte, su homólogo lituano, Gitanas Nausėda, ha criticado a Rusia por el ataque y ha asegurado que es el momento de "elevar la presión internacional sobre Rusia para acabar con esta guerra". Compartir en X

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Ucrania compara a Rusia con Estado Islámico tras dañar una histórica catedral ucraniana El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha asegurado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha grabado su nombre para siempre en la lista de los peores bárbaros de la historia" al atacar el monasterio más antiguo del país, el de las Cuevas, en un ataque que ha provocado un importante incendio en su iglesia principal, la Catedral de la Dormición. "[Putin] debería ser maldito por siglos. Y perderá esta guerra", ha asegurado. "Desde la Horda en el siglo XIII hasta los nazis y bolcheviques en el siglo XX, los sagrados monasterios de Kyiv han sufrido numerosos ataques bárbaros", ha continuado, antes de subrayar que en la actualidad lidian con "terroristas rusos" que "ya han superado a Estado Islámico en sus crímenes contra el patrimonio cultural". "Sólo la escoria rusa, que no tiene nada sagrado, puede dañar deliberadamente el Monasterio de Pechersk Lavra de Kyiv, un sitio único del patrimonio de la UNESCO bajo protección especial", ha lamentado. Compartir en X

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Zelenski felicita a Trump por su cumpleaños y le promete "unas cuanta buenas ideas" para terminar la guerra El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, al que ha felicitado por su 80.º cumpleaños y le ha prometido "unas cuantas buenas ideas" para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, que le trasladará durante la cumbre del G7 que se desarrolla esta semana en Évian, Francia. Zelenski le ha trasladado sus mejores deseos y éxitos en sus iniciativas, en particular en sus gestiones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. "Tenemos algunas buenas ideas que podrían ayudar a avanzar hacia la paz y proteger vidas", ha planteado. El dirigente ucraniano ha expresado su agradecimiento a Trump por sus esfuerzos por la paz. "Recordamos con gratitud cada paso de ese apoyo, desde los (cohetes) Javelin hasta los Patriots", ha resaltado. Europa Press Compartir en X

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La 'premier' de Ucrania, sobre el incendio en Petresk Lavra: "Daños y destrucción en casi todos los distritos de Kyiv" La primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, ha compartido un vídeo del incendio del Monasterio de las Cuevas (Petrosk Lavra) de Kyiv, que ha estallado tras uno de los mayores ataques de Rusia contra la capital ucraniana, asegurando que Kyiv ha sido el "objetivo principal" de este ataque masivo que ha provocado "daños y destrucción en casi todos los distritos". "Cuatro personas han perdido la vida (...). Otras 25 han resultado heridas, entre ellas dos niños", ha continuado. El ataque contra el complejo eclesiástico ha provocado daños en la Catedral de la Dormición, pero también el techo del Complejo del Museo Nacional de Arte y Cultura Mystetskyi Arsenal y en los Estudios Cinematográficos Oleksandr Dovzhenko. "Rusia sigue expandiendo los límites de su barbarie. Ataca deliberadamente barrios residenciales con misiles balísticos y de crucero, destruye patrimonio cultural y aterroriza a la población civil", ha indicado, en un comunicado en X (antes, Twitter). "Ucrania necesita más capacidad para interceptar misiles. Esta es la única manera de proteger a nuestra gente y nuestras ciudades de estos ataques bárbaros", ha añadido, antes de hacer hincapié en que Kyiv resistirá y que restaurará y reconstruirá "todo lo que han destruido". Compartir en X

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🔥 El monasterio de las Cuevas de Kyiv (Ucrania), en llamas tras un ataque ruso El monasterio de Pechersk Lavra, el más antiguo de Ucrania, ha estallado en llamas tras un importante ataque de Moscú. "Los rusos han dañado la Catedral de la Dormición", ha anunciado la ministra de Cultura ucraniana, Tetyana Berezhna, en un comunicado. "Otro crimen ruso contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo". La iglesia, dentro del complejo del Monasterio de las Cuevas de Kyiv, tiene más de mil años de antigüedad y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El jefe de la Administración militar de Kyiv, Tymur Tkachenko, ha asegurado que cuatro personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en el último ataque a la ciudad, que también ha dejado sin electricidad a cerca de 140.000 hogares en el norte de la ciudad, según datos ofrecidos por el alcalde, Vitaliy Klitschko. Compartir en X

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