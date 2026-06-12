El PP cita al ministro Marlaska y a la Fiscal General Peramato al Senado para que expliquen las reuniones de Leire Díez

Los detalles La comparecencia de Peramato tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia. Marlaska, por su parte, no será citado en esa Comisión de Interior, sino en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el día 30.

El Partido Popular ha anunciado que citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que aclaren en comisiones del Senado las reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez con la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, informó que Peramato comparecerá el 19 de junio en la Comisión de Justicia, mientras que Mercedes González, directora de la Guardia Civil, lo hará el 16 en la Comisión de Interior. Grande-Marlaska asistirá el 30 de junio a la comisión sobre el caso Koldo. Además, el PP citará a diversas personas en la investigación sobre la SEPI, incluyendo a Manuel Aarón Fajardo el 22 de junio y a otros vinculados con el caso Zapatero el 29 de junio.

El PP citará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en comisiones del Senado lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que ha concretado que la comparecencia de Peramato tendrá lugar el próximo viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia. Tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior.

Grande-Marlaska, por su parte, no será citado en esa Comisión de Interior, sino en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, en una comparecencia que tendrá lugar el día 30.

En otra comisión de investigación, la que indaga sobre la gestión de la SEPI, el PP citará este mes a personas relacionadas con el rescate de Plus Ultra y el caso Zapatero. Así, el lunes 22 de junio comparecerá Manuel Aarón Fajardo, quien es hijo del senador socialista Manuel Fajardo.

El día 29 serán citados el excomisario del aeropuerto de Barajas Jesús María Gómez y la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. También será citado este mes el ex vicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido