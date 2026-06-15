Santos Cerdán ordenó en Ferraz "tener por autorizado" cualquier gasto que pasaba Leire Díez

¿Por qué es importante? La UCO recoge en un informe que la dación de cuentas efectuada por parte de Leire Díez a Santos Cerdán "queda de manifiesto" al comprobar que Cerdán tenía en un poder un documento hecho por Leire en el que hablaba de "incumplimientos" de Villarejo, Dolset, Francisco Martínez o Gonzalo Boye.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso laSexta recoge la "dación de cuentas" de Leire Díez a Santos Cerdán. Según el informe, de más de 100 páginas, durante el registro de la sede del PSOE obtuvieron un informe sobre la gestión de viajes del PSOE relativos a Santos Cerdán durante los años 2024 y 2025.

En ese informe se indica que Cerdán, como Secretario de Organización socialista, "no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos". En el caso de Leire Díez, Cerdán habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma "se tuviese por autorizado".

Entre la documentación recogida en el informe de la UCO se observa el contenido de una libreta de Santos Cerdán o el correo electrónico de una secretaria del PSOE que asegura que pagar un avión a Leire Díez es "una orden directa" de Cerdán.

Por otro lado, se recoge que Leire Díez se reunión con Míriam Serrano, una mujer que denunció al fiscal Grinda, antes del juicio oral al que acudió por dicha denuncia. El encuentro fue en el Hotel Radisson Red de Madrid y fue organizado, según la UCO, por Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela.

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