Guerra en Irán, en directo | Trump reivindica el fin de la guerra mientras Teherán dice no tener una "conclusión" sobre el acuerdo

💣 Una TV iraní publica una simulación de una explosión nuclear: "Ha sido un error" Mientras Donald Trump asegura que se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y Teherán advierte de que todavía no hay nada firmado, los iraníes han podido ver cómo la cadena estatal iraní IRIB emitía, el viernes por la mañana, imágenes que parecían mostrar una simulación de una explosión nuclear sobre una ciudad en su noticiero matinal. Un presentador de la cadena aseguró en directo que el canal no había sido hackeado. El gráfico, en 3D, mostraba un destello brillante sobre una ciudad no identificada, antes de que una nube en forma de hongo se elevara entre columnas de humo. Estas imágenes provocaron una gran inquietud en el país, así como especulaciones sobre un posible ataque informático a IRIB. La cadena ha asegurado que la emisión de esas imágenes se debió a un "error de edición". Compartir en X

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📞Qatar, Emiratos y Pakistán habrían convencido a Trump para detener los ataques a Irán Los líderes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán habrían llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de amenazar a Irán con atacar con especial intensidad la noche del miércoles para pedirle que no lo hiciera, según información a la que ha tenido acceso 'Politico'. En esa llamada le aseguraron que se estaba gestando un acuerdo preliminar que allanaría el camino para continuar hacia conversaciones más detalladas para poner fin a la guerra. Según dos funcionarios del Gobierno y un diplomático con información sobre estas llamadas, los encargados de llamar a Trump fueron el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani; el presidente de EAU, Mohamed Bin Zayed al Nahyan, y el jefe de Defensa de Pakistán, Asim Munir. Compartir en X

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El ir y venir del acuerdo de paz en Irán, agotador para los iraníes: "O luchan o no, pero estamos hartos" Las continuas reivindicaciones de que la guerra en Irán ha llegado a su fin, que Donald Trump ha hecho en numerosas ocasiones durante los últimos meses, ha sido emocionalmente agotadora para los iraníes. "Van a la guerra de noche, pero la detienen al amanecer. Es ridículo", explica a 'The New York Times' Vahid, un hombre de 37 años que vive en Teherán y que no ha querido que se publiquen más datos sobre su identidad. "O luchan o no luchan, pero estamos hartos". En esta última ola de tensiones entre Estados Unidos e Irán, Reza, que tiene su propia empresa, decidió hacer un viaje al norte del país para esperar a que se calmara la situación. "El negocio va muy lento; está todo paralizado por la fluctuación de los precios... Sentimos que nuestra vida está en pausa", aseguraba al diario estadounidense. Les preocupa que los ataques alcancen infraestructuras civiles, pero también que la economía colapse aún más si el conflicto sigue estancado. Precisamente la economía está en una situación gran grave como si fuera un bombardeo. Así lo explicaba Mahasti, de 65 años, que vive en Teherán y trabaja en el sector de la salud. "Nuestras vidas son cada vez más difíciles. Si no es la guerra, son las sanciones o el bloqueo, pero siempre hay algo", aseguraba. El sociólogo iraní Iman Vaghefi explicaba la noche del miércoles que lleva seis meses viviendo en un estado de "ansiedad e incertidumbre" constante. "Otra noche de terror y angustia, por los ataques y explosiones". Compartir en X

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¿Ha aceptado Irán el acuerdo de paz? Trump responde: "Entiendo que sí" "Acabamos de alcanzar un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán", declaró Donald Trump a los periodistas en la Casa Blanca el jueves. En palabras del presidente de Estados Unidos, con este pacto se abrirá "oficialmente" el estrecho de Ormuz, algo que podría ocurrir "pronto, muy pronto", quizás este fin de semana. Sin embargo, Teherán asegura que aún no ha tomado ninguna decisión acerca de este pacto. Al preguntarle a Trump si el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, había aprobado el acuerdo, su respuesta ha sido: "Entiendo que sí". Compartir en X

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Irán insiste en que aún no ha tomado una decisión final sobre el acuerdo El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, ha afirmado a 'IRNA' que Irán aún no ha tomado una decisión final sobre el acuerdo y ha declarado que los asuntos relacionados con el acuerdo son "especulaciones", ya que "aún no se ha concretado nada". Reuters Compartir en X

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🚨Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Irán "terminó hoy" y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo. Durante un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia, Trump afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes, había ordenado cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes, sugerido que las conversaciones avanzaban favorablemente. Pese al optimismo expresado por el mandatario, las autoridades iraníes no han confirmado la existencia de un acuerdo y los medios estatales de la República Islámica insistieron en que las negociaciones continúan sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes. Previamente, Trump aseguró este jueves en la Casa Blanca haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el que posiblemente no esté presente el republicano. Compartir en X

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Trump afirma que la toma de la isla de Jarg está fuera de la mesa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este jueves una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán que, según anunció, podría producirse este fin de semana en Europa, afirmando que ahora esa operación está ahora "fuera de la mesa". Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le había hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: "Lo descartaría si firmamos el acuerdo". Respecto a si el líder supremo de Irán ha dado el visto bueno al acuerdo, Trump dijo que "entendía que sí". El mandatario aseguró también que Estados Unidos levantará el bloqueo naval estadounidense de inmediato una vez que se firme ese acuerdo, pero hasta entonces "permanecerá plenamente vigente". EFE Compartir en X

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El petróleo se hunde y las bolsas se disparan al vislumbrar los mercados el fin de la guerra de Irán El petróleo ha bajado este jueves de la barrera psicológica de los 90 dólares por primera vez desde hace dos meses en una jornada marcada por la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) y la suspensión de ataques contra Irán anunciada por Donald Trump. Así, la cotización del barril brent sobre las 21:30h (hora peninsular española) se hallaba en los 89,06 dólares (76,90 euros), un 4,34% menos, desde el mínimo intradía de 88,68 dólares (76,58 euros) alcanzado en el momento de mayor euforia de los mercados. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos se han animado con la suspensión de ataques contra Teherán y el Dow Jones ha repuntado un 2,04% y el S&P 500 un 1,95%. Compartir en X

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