Mañueco compra a Vox más que la prioridad nacional: cede competencias de cambio climático o la gestión del lobo

Los detalles Alberto Díaz Pico ha asumido el cargo como nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, un hombre que durante la campaña aseveraba que expulsaría a los migrantes "con el dinero de los sindicatos".

Alfonso Fernández Mañueco ha realizado concesiones significativas para mantener la presidencia en Castilla y León, incorporando a tres miembros de Vox en el Ejecutivo. José Alberto Díaz Pico, nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte, busca eliminar lo que llama "ideologización" de la cultura. Joaquín Pino, exlíder sindical agrario, asume la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, gestionando temas como el cambio climático y el control del lobo. Carlos Pollán será vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En el ámbito 'popular', Juan Carlos Suárez Quiñones y Isabel Blanco asumen nuevas responsabilidades en el gobierno de Mañueco.

El precio que ha tenido que pagar Alfonso Fernández Mañueco para mantener la presidencia en Castilla y León es más que la prioridad nacional. Este lunes han jurado los cargos los tres integrantes de Vox que estarán en el Ejecutivo castellanoleonés y con ello se ha descubierto las otras cesiones que el 'popular' ha hecho a la ultraderecha.

Uno de ellos es José Alberto Díaz Pico, nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Promete acabar con lo que él denomina "ideologización" de la cultura. Alejarla, dice, de la "progresía". Un perfil supuestamente técnico que, durante la última campaña, dejó perlas bastante polémicas: "Quien entre pegando una patada en la puerta o venga a delinquir, tiene un billete de vuelta a su país y a ser posible lo pagamos con el dinero de los sindicatos".

El hombre que presume de haber cortado el grifo a los sindicatos compartirá gobierno, además de partido, con Joaquín Pino, expresidente del sindicato agrario Asaja en la provincia de Ávila. Él es el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Por tanto, asume las competencias, por ejemplo, en materia de cambio climático y control cinegético, es decir, la gestión del lobo. Al tercero en discordia ya lo conocíamos. Carlos Pollán será vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la más polémica de las 11 carteras de Mañueco.

Las otras grandes sorpresas del presidente castellanoleonés las encontramos en la parte 'popular'. La primera es la continuidad de Juan Carlos Suárez Quiñones. El consejero cuestionado por su gestión de los incendios, lejos de ser apartado, asume, desde ahora, la cartera de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Y la otra es el ascenso de Isabel Blanco. La vicepresidenta segunda sustituirá a Mañueco durante sus ausencias.

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