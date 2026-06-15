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Él no ve inconveniente

El PP se plantea llamar al Senado a Miguel Sebastián tras sus declaraciones sobre los regalos de joyas que pretenden "desviar la atención" de Zapatero

Los detalles El exministro con Zapatero asegura que estará "encantado" de acudir a responder las preguntas y aclarar sus afirmaciones sobre que los presidentes y ministros del Gobierno reciben regalos en forma de joyas.

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper
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La confesión de Miguel Sebastián de que él recibió regalos siendo ministro y los dejó en una vitrina en el Ministerio de Industria generó revuelo. Que en laSexta Xplica dijera que José Luis Rodríguez Zapatero y él no habrían sido los únicos en recibirlos y que la decisión de quedárselos depende de cada uno, más todavía.

Pero es que este lunes, en Al Rojo Vivo, el exministro ha insistido en que ser político y recibir joyas es algo habitual: "Lo que me extraña es que seamos Zapatero y yo los únicos que hemos recibido regalos caros en España". Está convencido de que no es algo aislado.

En cambio, para el PP, es una mentira. "A nadie ningún Gobierno ni nadie le regala joyas. Y esto de intentar esparcir como si hubiera sospechas sobre el resto de ministros o presidentes es una falta de decoro absoluto", ha afirmado Ester Muñoz, portavoz 'popular'.

En Génova ha sentado tan mal la afirmación que no descartan llamarlo al Senado para que dé explicaciones. "Me parece tan vergonzosas las explicaciones e insinuaciones para desviar la atención", ha apuntado Borja Sémper. Él, asegura, no ve inconveniente: "Estaré encantado de comparecer y responderé a las preguntas que me hagan".

Porque Miguel Sebastián ha contado cómo, tras un viaje a Arabia Saudí, recibió unas joyas: un anillo, una pulsera, unos pendientes y un reloj con esmeraldas y diamantes. La diferencia reside en que él las dejó en el Ministerio de Industria y Zapatero en su caja fuerte. Tras sus acusaciones, Más Vale Tarde ha preguntado a José Manuel García-Margallo si eso de los regalos de joyas es habitual.

"No tuve que hacer nada porque no los recibí nunca. Los únicos que yo he tenido eran dátiles, pastelitos árabes, vinos...", ha señalado el exministro de Asuntos Exteriores. En la misma línea, Ana Pastor, también ministra con Rajoy, en una declaración para 'El Mundo'. "No recuerdo más que una figura decorativa en forma de pájaro, que, como todo lo que recibí, está inventariado y en el Ministerio. Nada de joyas", afirma la exministra de Fomento.

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