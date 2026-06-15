Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán: se firmará el viernes en Suiza y levantará "permanentemente" los peajes en Ormuz

Entre líneas Aunque se haya alcanzado un primer acuerdo entre EEUU e Irán, el programa nuclear iraní será objeto de conversaciones posteriores. El estrecho de Ormuz se reabrirá una vez se firme el acuerdo de forma definitiva.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, que ha tenido severos efectos económicos globales. El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, oficializaron el acuerdo, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense. Irán se compromete a no producir armas nucleares, mientras EE.UU. liberará 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. El acuerdo también establece un alto el fuego en Líbano, pese a las tensiones con Israel. laSexta te ofrece toda la actualidad sobre este tema.

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo a última hora del domingo que pone fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero y que ha tenido efectos económicos severos en todo el planeta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, oficializaron el acuerdo.

El mandatario estadounidense aunció que el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el suministro mundial de energía que Irán ha bloqueado durante meses, se reabriría "permanentemente sin peajes" y que también "se pondría fin al bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump en sus redes sociales. No obstante, el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, matizó que el estrecho no se reabrirá hasta que no se firme el acuerdo este viernes en Suiza.

Según informa la agencia Reuters, entre los puntos del acuerdo se incluye esa reapertura del estrecho, el fin del bloqueo naval estadounidense y se dejan las conversaciones sobre el programa nuclear iraní para más adelante, concretamente para un periodo adicional de conversación de 60 días de duración.

Un alto funcionario iraní trasladó a Reuters que, según los términos del borrador del acuerdo, EEUU aceptaría liberar 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras que Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares. El funcionario indicó que Irán acordó mantener el statu quo nuclear, incluyendo la prohibición del enriquecimiento de uranio y la expansión de instalaciones nucleares, hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

Un funcionario estadounidense afirmó, antes de que se anunciara el acuerdo, que este conduciría finalmente al desmantelamiento del programa nuclear iraní, con la destrucción y eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Un alto funcionario iraní declaró que el borrador del acuerdo permitiría a Irán, que niega buscar una bomba nuclear, diluir su uranio enriquecido dentro del país.

Un alto el fuego con 'peros'

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha confirmado un acuerdo para un "alto el fuego inmediato y permanente" a partir de esta misma noche y que incluye a Líbano. "Este memorándum de entendimiento no significa que confiemos en el enemigo. Se ha redactado a pesar de la falta de confianza", ha explicado, según recogen medios iraníes.

Gharibabadi ha advertido que "vigilaremos" el cumplimiento de lo pactado por parte de Estados Unidos y ha destacado que "algunas de las revisiones que pedíamos en el acuerdo fueron faciltiadas por los acontecimientos ocurridos en Líbano y por los comunicados de las fuerzas armadas que ayudaron a que las negociaciones avanzaran".

El acuerdo se ha cerrado a pesar del ataque de Israel contra Líbano el domingo, que provocó críticas tanto de Irán como de Trump. El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf afirmó anteriormente que el último ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut, que según Israel iba dirigido contra militantes de Hezbolá respaldados por Irán, demostraba que Estados Unidos carece de "la voluntad y la capacidad de cumplir sus compromisos", en una publicación del X.

Israel, también dentro del plan... a su manera

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán responsabilizó a Estados Unidos del ataque. Irán advirtió de una "fuerte respuesta", y su alto mando militar conjunto declaró que "el dedo está en el gatillo", listo para disparar al "corazón del enemigo".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha discrepado con Trump sobre las exigencias estadounidenses de que Israel reduzca su actividad militar en el Líbano para permitir que EEUU alcance un acuerdo con Irán. Israel ha declarado que mantendrá la libertad de operaciones en el Líbano, mientras que Irán ha hecho de un alto el fuego total en ese país un componente importante de sus demandas. Trump informó a Netanyahu sobre el progreso hacia un acuerdo de paz durante una llamada telefónica el domingo.

Negociadores cataríes viajaron a Teherán el domingo por la mañana como parte de los esfuerzos para finalizar el acuerdo, según informó a Reuters una fuente con conocimiento de la situación.

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