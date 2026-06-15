Cómo saber si unas gafas están homologadas para ver el eclipse solar de agosto sin dañarse la vista

Este verano podrá verse el primero del 'trío de eclipses' que nos espera para los próximos años. Es indispensable utilizar gafas homologadas para mirar al cielo ese día, pero no todas son igual de válidas.

El 12 de agosto, en función de donde te encuentres, podrás mirar al cielo y disfrutar de un acontecimiento casi único: ese día tiene lugar un eclipse solar visible desde la península ibérica por primera vez en más de un siglo. En casi cualquier lugar del país, en mayor o menor medida, podrás mirar al cielo y observar un evento astronómico espectacular, pero para hacerlo tendrás que protegerte. Porque sí, para mirar un eclipse solar es necesario hacerlo con unas gafas especiales homologadas.

Aunque existen otras maneras de 'ver' el eclipse solar si no se dispone de unas gafas, todavía hay tiempo para hacerse con unas, pero olvídate de buscarlas en plataformas low cost, porque en este caso más que nunca lo barato puede salirte caro. No quiere decir que las gafas homologadas sean caras, porque no, pero sí que hay saber dónde comprarlas y cómo hacerlo para que no nos den gato por liebre.

Si no tienes ni la más mínima idea de por dónde empezar, lo mejor es buscar recomendaciones en fuentes fiables: organismos como planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas suelen tener información relativa a este tipo de gafas e incluso en ocasiones recomiendan distribuidoras o productos que han pasado los suficientes controles de calidad.

Si, por el contrario, tienes alguna idea de dónde puedes adquirirlas, revisa que tengan el código ISO correcto. Se trata de un estándar internacional, creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que indica de manera unívoca conceptos, territorios o monedas a nivel global: con un código ISO puede entenderse lo mismo en cualquier lugar del planeta.

Para que unas gafas homologadas de eclipse sean perfectas han de tener indicada claramente la numeración que indica que se cumple esta norma, en concreto tiene que tener la siguiente inscripción: EN ISO 12312-2:2015. Este código debe aparecer en las gafas, en el embalaje o en las instrucciones. Algo muy, muy importante es que si aparece otro código, como el ISO 12312-1, estas gafas no son aptas para mirar directamente al Sol.

Si las gafas se compran dentro de la Unión Europea, además deben llevar el marcado CE auténtico, y en el etiquetado ha de mostrarse el nombre del fabricante, las advertencias sobre su uso seguro, instrucciones claras para conservar y guardar correctamente las gafas y, si la tiene, una fecha de caducidad.

Desde la Comisión Científica de Asesoramiento del Trío de Eclipses, un grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Astronomía elaborado ad hoc para el 'trío de eclipses' que nos espera en España hasta 2028, recomiendan también hacer una revisión física de las gafas para comprobar si tiene algún rayajo o hay algún elemento de la gafa que esté doblado, alguna zona que esté más clara o que se note algún defecto. En este caso, no debes usar las gafas: "un solo punto débil puede dejar suficiente luz como para dañar la vista".

Norma ISO 12312-2 vs. 12312.1

¿Por qué es importante fijarse en el código ISO? Porque estas normas internacionales establecen los requisitos de seguridad que deben cumplir las gafas para diferentes supuestos. La norma 12312-1 regula las gafas de sol normales, es decir, las que se llevan en el día a día, pero las que tienen la norma ISO 12312-2 son válidas para la observación solar directa.

Esta norma indica que el filtro debe bloquear casi toda la radiación visible: como mucho, sólo puede pasar un 0,0032% de la luz visible, con un mínimo del 0,000061%. Además, "debe bloquear eficazmente la radiación ultravioleta (UV) y limitar la cantidad de radiación infrarroja (IR) que atraviesa el material", mientras que la luz debe estar "distribuida de forma uniforme por toda la superficie del filtro" y el filtro, a su vez, tiene que estar "libre de rayaduras, burbujas, manchas o cualquier defecto que pueda dejar pasar más luz de la debida".

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