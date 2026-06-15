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Avanzado por Bolaños

Justicia lanza la mayor convocatoria de oferta pública la historia para jueces, fiscales y magistrados

El dato El BOE publica una macroconvocatoria con 700 plazas en total, de las cuales 375 irán destinadas a jueces, 200 a fiscales por oposición y 125 a magistrados en plazas convocadas por el CGPJ.

Imagen de archivo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.Imagen de archivo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.Europa Press
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la mayor convocatoria de plazas de jueces, fiscales y magistrados de la historia. Según detalla el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se convocará una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales que se iniciará en octubre, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocará 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

Desde el Ministerio hablan de una cifra "histórica", más del triple de las convocadas en 2025 y el doble de las convocadas por el Gobierno entre 2012-2016, cuando se convocaron 350 en cinco años. "Desde 2018, el Gobierno ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales, el triple que durante el mandato de Mariano Rajoy", añaden.

Junto a estas plazas, desde el Gobierno están ultimando la creación de otras 700 plazas de jueces y fiscales, lo que supondrá la "mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal" de la historia en España. "La macroconvocatoria y la histórica ampliación de la plantilla judicial y fiscal se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público", celebran fuentes del Ministerio.

La medida se sustenta sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 500.000 euros. Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, al pasar de 2.804 a 3.004. Esto supone una cifra inédita ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

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