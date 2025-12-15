Diciembre negro para el PSOE: cada casilla del calendario es un regalo envenenado

Los detalles Entre la UCO, la Audiencia Nacional y denuncias internas que no paran de crecer, el partido afronta la mitad del mes sin un solo respiro y con 15 días más de problemas por delante.

Si el calendario de Adviento de otros tiene sorpresas agradables y dulces, el del PSOE en este 2025 está lleno de malas noticias. Y, a 15 de diciembre, parece que no hay descanso. Cada día que pasa, el partido se enfrenta a nuevos problemas y escándalos que están haciendo de este diciembre un mes especialmente largo para los socialistas. Vamos a repasar cómo ha ido este "calendario", que más que un regalo parece una caja de Pandora.

Y así, el PSOE llega a la mitad de diciembre, con la cabeza bajo el agua y sin saber si podrá sobrevivir a este tsunami de escándalos. Aún quedan 15 días para cerrar un 2025 que, para el partido, no parece tener fin. Cada día, una nueva sorpresa… pero no de las buenas.

