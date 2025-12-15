Nada de dulces: solo escándalos
Diciembre negro para el PSOE: cada casilla del calendario es un regalo envenenado
Los detalles Entre la UCO, la Audiencia Nacional y denuncias internas que no paran de crecer, el partido afronta la mitad del mes sin un solo respiro y con 15 días más de problemas por delante.
Si el calendario de Adviento de otros tiene sorpresas agradables y dulces, el del PSOE en este 2025 está lleno de malas noticias. Y, a 15 de diciembre, parece que no hay descanso. Cada día que pasa, el partido se enfrenta a nuevos problemas y escándalos que están haciendo de este diciembre un mes especialmente largo para los socialistas. Vamos a repasar cómo ha ido este "calendario", que más que un regalo parece una caja de Pandora.
- Día 1 de diciembre: comienza el mes con el caso Ábalos, que ha pasado varios días en prisión y ha dejado recados públicos a través de entrevistas grabadas, 'X' y hasta por medio de sus abogados. La noticia salta en medio de la investigación por presunta corrupción que sigue persiguiendo al exministro. Pero este caso no ha sido el único, sino que se ha solapado con el escándalo de Francisco Salazar. 'eldiario.es' destapó unas denuncias muy graves sobre Salazar, un exdirigente socialista, que mostraban un comportamiento absolutamente deplorable. A esto se suma la desaparición de estas denuncias de los portales internos del PSOE, lo que disparó las críticas internas por la gestión lenta y la falta de respuesta a estas situaciones.
- Día 3: el mal sabor de boca continúa cuando otra denuncia por acoso sexual golpea a un líder socialista en Torremolinos. Esto ocurre mientras el caso Salazar sigue sin cerrarse, y las tensiones internas por la mala gestión del tema aumentan.
- Día 8: el PSOE, tratando de apagar el incendio, decide apartarse a quien habría sido su principal encubridor en este caso. Pero, en lugar de calmar las aguas, lo único que consigue es seguir alimentando la crisis.
- Día 10: la cosa no mejora. Varias mujeres denuncian a José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, por acoso sexual. Y para añadir más leña al fuego, en la misma jornada Leire Díaz (ex presidenta de la EPI) y Antxon Alonso (dueño de Servinabar, socio de Cerdán) son detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos. Así, lo que ya era un día complicado se convierte en un auténtico desastre para el partido.
- Día 11: aun así, la tormenta no se detiene. La UCO publica un informe sobre el fraude de los hidrocarburos, en el que se revela que la trama desvió un millón de euros para "comprar la voluntad" de Ábalos y otros altos cargos del PSOE.
- Día 12: la crisis por la gestión de las denuncias de acoso sexual sigue estallando. Dimiten la secretaria de Igualdad de Galicia y el alcalde de Belalcázar, ambos relacionados con denuncias por acoso. Además, ese mismo día, otro escándalo: el alcalde de Almussafes es denunciado por un presunto caso de agresión sexual y acoso laboral.
- Día 13: el 13 de diciembre, no hay descanso. Declaraciones clave en la Audiencia Nacional: Leire Díaz, Antxon Alonso y Vicente Fernández se enfrentan a investigaciones por delitos de malversación, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Se investigan cinco contratos públicos que podrían haber sido amañados y que ascienden a la escalofriante cifra de 132 millones de euros.
Y así, el PSOE llega a la mitad de diciembre, con la cabeza bajo el agua y sin saber si podrá sobrevivir a este tsunami de escándalos. Aún quedan 15 días para cerrar un 2025 que, para el partido, no parece tener fin. Cada día, una nueva sorpresa… pero no de las buenas.
