"Renaturalizar, deconstruir, le estás diciendo a las familias que tienen que irse de sus casas": las conclusiones de los expertos en Alcanar

Así fue el "cónclave de expertos" que Joan Roig, alcalde de Alcanar, montó en Alcanar, el pueblo que ha sufrido cinco riadas en siete años. "El discurso político se ha acabado", asegura en Salvados.

Adaptarse a la "nueva realidad" de Alcanar no es nada sencillo. El municipio tarraconense ha sufrido cinco riadas en los últimos siete años, consecuencias de siete danas que han azotado con fuerza la zona. "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático del litoral catalán", resumía su alcalde, Juan Roig, al principio de este reportaje de Salvados, el último de la temporada.

La principal preocupación son las diez familias que viven en las diez casas situadas sobre el barranco del Llop, además del camping. Una zona donde además, confluyen otros tres barrancos y que se encuentra muy cerca de una montaña vertical, por la que los vecinos vean caer el agua cuando hay lluvias torrenciales como si fuera una cascada que se dirige directamente hacia sus hogares. Esas viviendas, dicen quienes en ella viven, hacen de "tapón" al curso natural del agua. Ellos no sabían cuando las compraron cuál era la situación. Ahora, asumen que tendrán que marcharse y que no podrán venderlas.

Lo que dicen los expertos

Roig afirma que lo único que puede hacerse es ejecutar una obras que estén al alcance del Consistorio en términos técnicos y económicos. "Pero esas obras, no nos engañemos, no van a ser nunca suficientes en base a la agresividad y a la frecuencia de esos episodios de lluvias torrenciales. No son suficientes", advierte.

"Al final, hemos entendido, después de estos años, que el discurso político se ha acabado. Por lo tanto, debemos pasar al ámbito técnico, fuera del discurso político, y lo que hemos hecho es crear la primera mesa técnica de las lluvias torrenciales a nivel municipal", explica. Más de una decena de expertos en diferentes ámbitos -geografía, meteorología, emergencias y geología- han aunado sus fuerzas para intentar buscar una solución a la problemática de Alcanar.

Hay 300 páginas de conclusiones. "Analizadas en profundidad, son acciones que creemos que van a funcionar. Algunas de las acciones, como ya pensábamos, son el traslado de personas, el derrumbe de las casas que están en el barranco para poder facilitar la salida del agua. Renaturalizar, ese es el concepto científico. Deconstruir. Y estamos convencidos de que tiene que ser así", reconoce.

Un trabajo difícil e impopular, señala Gonzo. Roig asiente: "Piensa que estás planteando a unas personas, familias, que tienen que irse de su casa. Estamos planteando esto directamente a las familias". Ahora, toca hacer una comunicación pública con los resultados que ofrece el cónclave de expertos y "que todo el mundo entienda en Alcanar que el pueblo va a estar, de alguna forma, hipotecado en las próximas décadas para poder ejecutar esas opciones técnicas".

Las cámaras de Salvados acuden a esa complicada asamblea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.