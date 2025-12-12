Dimite la secretaria de Igualdad del PSdeG en pleno 'Me Too' socialista

¿Qué está pasando? Silvia Fraga ha liderado las protestas internas por la gestión de los casos de acoso sexual dentro del partido.

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha dimitido este viernes de su cargo, según han confirmado fuentes socialistas a laSexta. Esta decisión llega tras la cascada de denuncias por acoso sexual contra dirigentes del partido. Fraga ha indicado que toma esta decisión "por coherencia", ya que "no puede asumir este desastre".

En este momento continúan reunidas las secretarias de Igualdad del PSOE para abordar la gestión de los casos conocidos, aunque Fraga no se ha presentado.

El partido está sufriendo una crisis interna ante el tratamiento que está haciendo de los recientes casos de acoso sexual. Concretamente en el caso de Paco Salazar, que ha precedido al resto de denuncias, muchas mujeres del partido —entre las que se encuentra Fraga— abogan por acudir a la Fiscalía.

Sin embargo, Rebeca Torró ha cerrado la puerta a esa vía, argumentando que las víctimas no quieren. La secretaria de Organización ha defendido este viernes que el PSOE "actuó de manera contundente" al conocer las denuncias, aunque ha reconocido que "se ha fallado en la comunicación con ellas y esto les ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento".

Torró se refería así al hecho de que dichas denuncias han permanecido en paralizadas durante cinco meses en los que nadie del partido se ha puesto en contacto con las víctimas.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

