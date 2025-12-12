30 años sin Manuel Gutiérrez Mellado, el militar que plantó cara a Tejero el 23F poniendo la democracia por encima de todo

Los detalles Gutiérrez Mellado fue el militar que, desde la Vicepresidencia del Gobierno y como ministro de Defensa, transformó un ejército al servicio de Franco en unas Fuerzas Armadas modernas. Defendió su subordinación al poder civil y se enfrentó cara a cara a los golpistas del 23F.

Hace 30 años que Manuel Gutiérrez Mellado, aquel general que se convirtió en símbolo de la defensa de la democracia, falleció en un accidente de tráfico. Su nombre sigue vinculado para siempre al 23 de febrero de 1981, cuando España contuvo la respiración ante un golpe de Estado que casi paraliza el país.

Con la pistola de Antonio Tejero apuntando al techo del Hemiciclo, Gutiérrez Mellado se levantó de su escaño y se enfrentó a los golpistas. Intentaron tirarle al suelo. No lo consiguieron. Ese gesto quedó grabado como un acto de valentía en medio de la incertidumbre, una imagen que resumía el carácter de un hombre que pasó de ser espía para Franco a un militar clave de la Transición española.

Era un militar de vocación, de los que renunciaban al privilegio familiar de estudiar ingeniería en el Madrid de los años 20 para alistarse en la Academia con Franco al frente. Se unió a la Falange, reconoció su implicación en el golpe del 36 y acabó integrado en el Servicio de Inteligencia franquista. Fugado, detenido y absuelto, su paso por la empresa privada coincidió con el despegue industrial de España.

Su salto a la política llegó de la mano de Adolfo Suárez. Fue primer ministro de Defensa de la democracia y, como responsable de la transición militar, diseñó el primer organigrama moderno del Ejército español, integrando los tres ejércitos y transformando una institución al servicio de Franco en unas Fuerzas Armadas para todo un país.

Durante su etapa como vicepresidente del Gobierno, recibió críticas por intentar separar política y defensa, pero también dejó huella: modernizó el ejército, instauró el Día de las Fuerzas Armadas y creó el CESID, garantizando que las Fuerzas Armadas quedaran subordinadas al poder civil, enfrentándose a las facciones más radicales del ejército.

Todo ello quedó en un segundo plano aquel 23F, cuando el minuto que protagonizó se convirtió en historia: "Hice lo que debía hacer", dijo entonces, y se convirtió en un símbolo de coraje.

Tras su retirada, Gutiérrez Mellado no desapareció del mapa público. En 1986 impulsó la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, fue homenajeado en múltiples ocasiones, nombrado Marqués por sus servicios a España y elevado a Capitán General honorífico.

Nunca negó su pasado, pero lo que más ha pesado estos 30 años desde su muerte es su papel como defensor de la democracia, un ejemplo de coherencia y valentía que sigue siendo referencia para España.

