Interior cesará de forma inmediata al recién nombrado comisario de la Policía Nacional en Lleida condenado por acoso sexual

¿Por qué es importante? Antonio José Royo Subías, de 63 años, fue condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales y por propinarle "un manotazo en el glúteo", según ha adelantado 'El País'.

El Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska, cesará al recién nombrado comisario de la Policía Nacional en Lleida tras trascender que tiene una condenado por acoso sexual, según han informado a laSexta fuentes de Interior, que han agregado que se le destinará a un puesto menos visible tras ser nombrado por el director de la Policía.

Royo, que tomó posesión de su cargo el 9 de diciembre, fue considerado por aquellos hechos autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. La sentencia no incluyó ninguna pena accesoria de inhabilitación, por lo que el agente continuó en la policía y ascendió a comisario en 2017.

En marzo de 1999, cuando era inspector jefe en un grupo de la Unidad de Intervención Policial con sede en San Sebastián, Royo comenzó a acosar a una agente que llevaba solo dos días en la unidad.

Según el fallo, el mando le requería "que mantuviera relaciones sexuales con el mismo, para ello indicaba a la misma que su incorporación al grupo había sido con su intervención y que si accedía a sus pretensiones se encargaría de que obtuviera dietas por salidas a otras ciudades, más días de descanso, permisos, facilidades para ascender y en caso contrario le señalaba que se convertiría en su enemiga, con lo que ellos suponían en la relación jefe-subordinada, de adscripción a peores servicios, etc."

La sentencia también recoge que Royo, tanto a solas como delante de terceras personas, "efectuaba comentarios de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la misma y su menstruación". Según los magistrados, todo ello afectó a las relaciones de la mujer con el resto de miembros de la unidad.

