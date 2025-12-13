El PSOE, acorralado por las críticas internas: el mapa de las denuncias por acoso sexual en el partido

Los detalles Cada vez son más las voces críticas dentro de la organización ante lo que consideran falta de acción socialista. "No estoy dispuesto a que unos puteros, marquen la posición de lo que tiene que ser la defensa de los derechos de la mujer", ha dicho Barbón.

El PSOE enfrenta una creciente crisis interna debido a múltiples denuncias de acoso sexual y laboral, lo que ha generado una brecha significativa dentro del partido. Esta situación se ha intensificado tras el caso de Paco Salazar, exasesor de Moncloa, y ha provocado que figuras como Adrián Barbón y Álvaro Sánchez Cortina expresen su descontento públicamente. Las denuncias también han afectado a Antonio Navarro en Torremolinos, Javier Izquierdo, y Toni González en Valencia, entre otros. En Galicia, José Ramón Gómez Besteiro ha enfrentado críticas por su manejo de un caso que involucra a José Tomé. Esta crisis no es exclusiva del PSOE, ya que en el PP, Landaluce también ha sido denunciado por acoso.

Cada vez mayor es la brecha en el PSOE por el goteo constante de casos de acoso sexual. Por el cada vez mayor número de casos de acoso laboral en el seno de un partido. De una organización socialista que vive una de sus mayores crisis internas desde la denuncia contra Paco Salazar, exasesor de Moncloa. De un partido en el que las críticas son cada vez mayores. En el que son más con cada día que pasa.

Porque cada vez hay más miembros que dentro del propio PSOE están alzando la voz por lo que consideran la falta de acción en la organización. Por la ausencia de respuesta y por el cada vez mayor número de casos. Por la creciente cascada de denuncias por acoso sexual en las filas del partido. Es el caso de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.

"No estoy dispuesto a que unos babosos, a que unos puteros o a que unos corruptos sean los que marquen la posición de lo que tiene que ser la defensa de los derechos de las mujeres", ha expresado.

Y no es el único. No lo es porque cada vez hay más. Cada vez son más los que, como Barbón, alzan la voz. Los que ponen el foco en "los salazares". Los que, como Álvaro Sánchez Cortina, secretario general del PSOE en Cáceres, dicen estar "hasta los huevos" de lo que está pasando.

"Cuando se hacen las cosas bien se dice. Y cuando se hacen mal se dice. Y aquí lo digo, estamos hasta los huevos de los salazares", ha expuesto Sánchez Cortina.

Mientras, los casos se acumulan dentro del PSOE. Así está siendo desde esa denuncia contra Paco Salazar. Desde la que recibió Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, por acoso sexual a una militante. A pesar de la suspensión cautelar de su militancia sigue como concejal en el Ayuntamiento y mantiene su acta de diputado provincial en la Diputación de Málaga.

Y hay más, pues se han conocido también acusaciones contra Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal, senador y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, que ya ha renunciado a todos sus cargos.

Además, Toni González, que ocupaba el cargo de vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia. Ha dimitido de sus cargos orgánicos, pero sigue como alcalde de Almussafes como parte del Grupo Mixto después de pedir al partido que le suspenda la militancia.

Mientras, José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE en Galicia, ha reconocido que conoció en octubre el supuesto caso de acoso sexual del que se acusa a José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, pero que él se lo negó cuando le pidió explicaciones.

Besteiro ha afirmado que conoció el caso por "una tercera persona" que le habló de "una posible víctima" que, sin embargo, no denunció hasta esta semana, ha destacado. Su respuesta, asegura, fue "atender a la persona y escucharla".

"Atendimos a esa persona cuatro veces en las últimas semanas. El partido no miró hacia otro lado y actuó inmediatamente y con absoluta contundencia", ha insistido. Tomé, por su parte, ha renunciado a la presidencia de Lugo pero sigue de alcalde en Monforte de Lemos. Contra él pesa una denuncia de acoso sexual que ha sido avalada por varias compañeras de la denunciante.

Y las reacciones no se han hecho esperar. "Quien debería dimitir es él, no la secretaria de Igualdad", ha afirmado Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, sobre Gómez Besteiro.

Porque el mapa es el que es. De Paco Salazar a Torremolinos, pasando por Lugo, Valencia y Córdoba, donde el alcalde de Belalcázar dimitió tras hacerse públicos mensajes sexuales y fotos no solicitadas a una empleada.

Una crisis la que se vive en el PSOE que, eso sí, no es exclusiva de los socialistas. En el PP, Landaluce ha abandonado el grupo en el Senado para pasar a formar parte del Grupo Mixto después de una denuncia por acoso sexual. Seguirá, eso sí, siendo el alcalde de Algeciras.

