La borrasca Emilia deja numerosos rescates e inundaciones por todo el litoral mediterráneo

¿Por qué es importante? Almería, Murcia, Valencia y Castellón han sido algunas de las provincias más afectadas. La tormenta se está desplazando a Cataluña, donde ya se han activado varias alertas.

La borrasca Emilia ha causado numerosas incidencias en España, especialmente en el litoral mediterráneo, con crecidas de ríos y rescates de personas atrapadas. La Región de Murcia ha sido gravemente afectada, con acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado en Totana y rescates en Alhama. En la Comunidad Valenciana, se suspendieron clases en 14 municipios debido a inundaciones y desbordamientos, y en Villarreal se usaron barcas para evacuar a personas atrapadas. En Almería, la crecida del río Almanzora generó temor en varias pedanías. Se espera que la borrasca se desplace hacia Tarragona, donde se han activado alertas por fuertes lluvias.

El paso de la borrasca Emilia por nuestro país ha dejado un reguero de incidencias durante todo el fin de semana y la jornada del lunes. En especial, la zona más afectada ha sido el litoral mediterráneo, donde se han registrado crecidas de ríos en distintos puntos y las fuerzas del orden se han tenido que emplear para rescatar a personas que han quedado atrapadas. Además, se espera que lo peor llegue a Tarragona en las próximas horas, por eso la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat y ha enviado un Es-Alert a los habitantes de El Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre.

La Región de Murcia ha sido una de las comunidades más castigadas. En puntos como Totana se han llegado a registrar acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado que el río que pasa por la localidad aumentase notablemente su caudal. Asimismo, en el municipio de Alhama la Guardia Civil ha tenido que rescatar a un hombre al cual han encontrado aferrado a un árbol. La riada le sorprendió en una carretera y le arrastró varios metros, cuando le recogieron presentaba signos de hipotermia.

Por su parte, también se han registrado inundaciones en la Comunidad Valenciana. De hecho, el pasado domingo se envió el mensaje Es-Alert y durante este lunes se han suspendido las clases en 14 municipios de Valencia y Castellón por el riesgo de desbordamientos. En este sentido, en Villarreal (Castellón) los bomberos han tenido que utilizar una barca para sacar a varias personas que han quedado atrapadas en sus vehículos. Igualmente, en las últimas horas los operarios del consistorio han centrado sus operaciones en el desaguado mediante el levantamiento de las alcantarillas.

Del mismo modo, las fuertes lluvias también han dejado destrozos en la provincia de Almería. Concretamente, la crecida del río Almanzora atemorizó durante la noche del domingo a los vecinos de varias pedanías. "Empezó a meterse agua y mi mujer empezó a poner trapos, pero nos subimos arriba porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar", ha asegurado uno de ellos.

Con todo, se espera que la borrasca se desplace hacia la zona de Tarragona, donde se prevén fuertes precipitaciones. Tanto es así que la Generalitat de Catalunya ha enviado un mensajeEs-Alert a los habitantes de las comarcas de El Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre, a quienes pide que extremen las precauciones en los desplazamientos y se alejen de los ríos y barrancos. De hecho, en El Priorat ya se han registrado cerca de 200 litros, lo que ha dejado varias zonas anegadas, como las vías del tren, que han quedado impracticables.

