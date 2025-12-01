Lenguaje hípersexualizado, abuso de poder y comentarios humillantes: las denuncias contra Paco Salazar en el canal interno del PSOE

Los detalles 'Eldiario.es' publica las denuncias de exempleadas contra el que fuera secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, en las que le acusan de acosar a mujeres "muy jóvenes".

Paco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, ha sido acusado de acoso sexual por varias exempleadas, quienes describen un ambiente laboral "irrespirable" y denuncian comportamientos humillantes y comentarios inapropiados sobre su apariencia y vida sexual. Las denuncias, presentadas en julio a través del canal interno del PSOE, no recibieron respuesta y desaparecieron del sistema meses después, lo que el partido atribuyó a una "ofuscación informática". Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Salazar y a la apertura de una investigación interna, reavivando el debate sobre la respuesta del PSOE ante el acoso sexual.

Paco Salazar tenía "comportamientos explícitos, bromas humillantes y comentarios sobre la vida sexual, la vestimenta o el aspecto físico" hacia mujeres jóvenes que trabajaban para él. Así lo indican las denuncias de varias exempleadas que trabajaron para el que llegó a ser el secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa.

'Eldiario.es' ha tenido acceso a las denuncias anónimas de acoso sexual que varias mujeres hicieron contra Salazar el pasado julio, y en las que relatan con detalle cómo era estar bajo su mando.

Una de las denunciantes registró su escrito el 28 de julio por el canal interno del PSOE y describía un ambiente de trabajo "irrespirable". "Su comportamiento destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía. Su lenguaje era hipersexualizado hasta para dar los buenos días", reza el texto, según ha informado 'Eldiario.es'.

Cuenta que el exasesor de Pedro Sánchez "salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)" y que en una ocasión "escenificó una felación con todo lujo de detalles". También añade que "él sabía cuándo te incomodaba y lo disfrutaba manifiestamente".

En la propia denuncia, la mujer indicaba su miedo a denunciar y expresaba que no quería dar "detalles" porque "no me transmite la seguridad de que esto no vaya a tener consecuencias".

Otra mujer, que denunció el 8 de julio, relataba que por las mañanas, Salazar "te decía el buen culo que te hacía ese pantalón o te pedía que le enseñaras el escote". "Si te veía mala cara, te preguntaba en mitad de la oficina si habías dormido poco por haber mantenido relaciones sexuales", afirmaba.

Reveló que las sometía a "situaciones humillantes que para muchas de nosotras fueron traumáticas" y que incluso desincentivaba a otros hombres del departamento de acercarse a las "chicas de Paco". Según la información de 'Eldiario.es', las víctimas eran siempre chicas jóvenes y con un gran expediente académico.

La 'desaparición' de las denuncias

Ninguna de estas denuncias hechas a través del canal interno del PSOE recibió respuesta de Ferraz. Es más, 'desaparecieron' cinco meses después. Concretamente, fueron eliminadas de la plataforma entre finales de octubre y principios de noviembre, sin que se diera explicación alguna a las afectadas.

Tras denunciar 'Eldiario.es' esta "desaparición", el PSOE aseguró que se había debido a una "ofuscación informática", destinada a reforzar la confidencialidad y evitar que pueda rastrearse la identidad de las denunciantes. Insistieron en que la información sigue en el sistema y que continúa abierta la investigación a Salazar.

Las denuncias públicas contra él forzaron su dimisión en verano, tras el Comité Federal del PSOE. Además, el partido inició diligencias internas y tomó medidas como el refuerzo del comité de garantías y los protocolos de acoso.

