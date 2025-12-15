Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados

Los detalles La revista 'People' asegura que la persona que mató a la pareja fue su hijo, Nick Reiner, mientras que fue la hija, Romy, quien encontró los cuerpos dentro de la vivienda.

Rob Reiner y su mujer, Michele Singer Reiner, han sido hallados muertos en su casa de Brentwood como víctimas de un presunto homicidio, según reportan medios estadounidenses. El Departamento de Policía de Los Ángeles acudió a la vivienda pasadas las 15:00 horas y encontró los cuerpos de la pareja, sin confirmar la identidad de las víctimas, pero trasladando que habían sido apuñaladas.

La revista 'People' asegura que ha sido el hijo de la pareja, Nick Reiner, quien habría asesinado a sus padres, mientras que la hija, Romy, habría encontrado los cuerpos en la vivienda.

Reiner, de 78 años, coprotagonizó la exitosa comedia televisiva de la CBS de la década de 1970 'All in the Family' y dirigió varias películas conocidas, como 'La princesa prometida', 'This is Spinal Tap', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Cuenta conmigo', 'Algunos hombres buenos' y 'The American President'. Su esposa, Michele, de 68 años, fue fotógrafa y tomó la foto de Donald Trump que aparece en la portada de su libro 'Trump: El Arte de la Negociación'.

Además de su carrera en Hollywood, Rob Reiner, originario de Nueva York e hijo del fallecido guionista y actor de comedia Carl Reiner, era conocido por su activismo político. Participó en anuncios que criticaban a George W. Bush en las elecciones presidenciales de 2004 y apoyó al entonces candidato demócrata John Kerry. También mostró su apoyo a los aspirantes presidenciales demócratas Al Gore y Hillary Clinton.

Reiner se casó primero con Penny Marshall, quien interpretó a Laverne en 'Laverne & Shirley' y también fue productora y directora. Posteriormente se casó con la actriz Michele Singer, con quien tiene tres hijos.

