La trama de hidrocarburos reservó un millón de euros para Ábalos, Aldama y Koldo, pero Sánchez echó del Gobierno a Ábalos y el plan se frustró

El plan de la trama de hidrocarburos, que reservó un millón de euros para José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo, se frustró cuando Pedro Sánchez decidió expulsar a Ábalos del gobierno. La estrategia consistía en que Ábalos, utilizando su influencia ministerial, agilizara la concesión de una licencia de hidrocarburos. Claudio Rivas, líder de la trama, había destinado 585.000 euros para un chalet en Cádiz para Ábalos, 300.000 euros para Aldama por su intermediación y 7.000 euros para Koldo como consultor de seguridad. Sin embargo, al salir Ábalos del gobierno, Rivas tuvo que buscar la licencia por la vía legal.

El de hidrocarburos, el de la Sepi y Plus Ultra son los tres grandes casos que afectan al Gobierno. También hay otros muy recientes, como la trama de transportes y la de las mascarillas. La mayoría operaba igual: ofrecían favores a cambio de comisiones y, en todas, sus protagonistas se van repitiendo, especialmente quienes estuvieron en el Gobierno o en el PSOE: Ábalos, Koldo y Cerdán.

Pero todo ese plan salta por los aires en el momento en el que Sánchez decide cambiar a algunos de sus integrantes del Ejecutivo, entre los que estaban José Luis Ábalos. Entonces, Ábalos sale del Gobierno y pierde toda su influencia sin haber conseguido la licencia de hidrocarburos. Por eso, Claudio Rivas decide, entre otras cosas, quitarle la casa que le habían comprado.

"Claudio Rivas encargó a su abogado (...) la preparación de una demanda de resolución del contrato de arrendamiento y desahucio", recoge el auto de la Guardia Civil. El nerviosismo en la trama se dispara e incluso levanta tensiones entre Koldo y Aldama. "He tenido una bronca con él de la hostia casi llegamos a las manos", le dice Aldama a Rivas.

Con Ábalos fuera de juego, a Rivas no le queda más remedio que conseguir la licencia por la vía legal. Algo que quería evitar a toda costa porque él ya estaba involucrado en otros fraudes de hidrocarburos. Finalmente, más de un año después lo consiguieron y pudieron poner en marcha sus tejemanejes. Una operación con la que habrían defraudado casi 50 millones de euros.

