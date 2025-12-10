Tomé se va con 'peros' y provoca una guerra abierta con el PSOE que exige sus actas como cargo público

Sí, pero... Ha presentado este miércoles su dimisión "voluntaria" como presidente socialista de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero se queda como alcalde del Concello del Monforte de Lemos.

José Tomé ha dimitido como presidente de la Diputación de Lugo tras ser acusado de acoso sexual, pero mantiene su cargo como alcalde de Monforte de Lemos, lo que no satisface al PSOE. El partido le ha suspendido cautelarmente de militancia y ha exigido que entregue sus actas de diputado y alcalde. Además, ha iniciado el nombramiento de una Comisión Gestora en Lugo. Las acusaciones provienen de seis mujeres que describen comportamientos inapropiados de Tomé, quien niega los hechos. Durante un pleno en Monforte de Lemos, los concejales del PP abandonaron la sala al no tratarse las acusaciones.

José Tomé se va, pero a medias. El hasta ahora presidente socialista de la Diputación de Lugo ha presentado su dimisión "voluntaria" tras las acusaciones de acoso sexual. Tomé se ha visto obligado a renunciar, pero lo ha hecho parcialmente. Deja la Diputación pero se queda como alcalde del Concello del Monforte de Lemos. Y esto al PSOE no le vale.

En el partido socialista quieren que deje su acta de diputado por Lugo, pero también quieren que deje de ser alcalde de Monforte de Lemos. Y no solo eso, le suspenden de militancia cautelarmente y además ponen en marcha ya de manera inmediata una gestora en la Diputación de Lugo.

La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado ya el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia, según han informado a laSexta desde el PSOE. En este comunicado, además, agregan que tras su renuncia el partido le "exige que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos". Y ha agregado que admitirá la petición del PSdeG del nombramiento inmediato de una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

Asimismo, recoge que el Órgano contra el Acoso recibió el lunes por la tarde la denuncia "y diversos testimonios de este caso". "Ese mismo día se inició el trámite de análisis y contraste. El expediente seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones. La suspensión de militancia, aunque sea cautelar, no supone el fin del procedimiento", detallan.

Los concejales del PP se marchan del pleno

Tomé ha presidido esta tarde, además, un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos que ya estaba convocado y en el que los concejales del PP se han marchado. La portavoz del PP ha pedido incluir un nuevo punto del día para tratar las acusaciones de acoso sexual. Sin embargo, al no cumplirse esta petición, los cuatro concejales se han levantado y han abandonado la sala dejando un hueco en el Ayuntamiento.

Tomé está acusado de acoso sexual. Según 'Codigo 10', por seis mujeres, las que firman la denuncia. Le definen como machista, hablan de tocamientos no autorizados, y aseguran que desvía al sexo cualquier tipo de conversación.

Un machista de libro es como definen muchas voces femeninas a José Tomé, y por eso no les extraña que en la denuncia a la que ha tenido acceso 'Código 10' se recojan testimonios como este: "Me informa de que va a quitar unas plazas de interinidad. Me dice que si quiero tener alguna posibilidad para acceder a ellas debería de darle una recompensa. Yo no lo entendía hasta que textualmente me dijo que si quería algo debía acostarme con él".

Él, mientras, ha negado todas las acusaciones. Pero habría hasta seis mujeres que contradicen su versión, describiendo tocamientos no autorizados y actitudes, literalmente, "asquerosas". El propio partido socialista confirmaba que una denuncia anónima había sido recibida a través de su canal interno, aunque diversas mujeres del PSOE gallego se lamentan de que no se hayan tomado medidas antes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.