Rosalía estrena el videoclip de 'La Perla', una de las canciones más escuchadas de 'Lux' desde su lanzamiento

Los detalles Con un look de esgrima y un florete en mano, Rosalía lanza el videoclip de 'La Perla', uno de los temas más escuchados y comentados de su disco 'Lux'.

Rosalía vuelve a sorprender. Este lunes 15 de diciembre, a las 18:00 horas, la catalana ha lanzado el videoclip de 'La Perla', uno de los temas más comentados de 'Lux'. Y, como siempre, no ha pasado desapercibido.

En la portada del vídeo, Rosalía aparece con un traje de esgrima y un florete, una imagen cargada de fuerza que marca el tono combativo de la canción. Detrás de la cámara está Stillz, el fotógrafo que ha colaborado con la cantante en 'La noche de anoche', 'Candy' y la presentación de 'Motomami' en TikTok.

El golpe maestro de los lunes

Tras semanas de rumores, Rosalía eligió otro lunes para estrenar el clip, siguiendo la estrategia que ya usó con 'Berghain'. 'La Perla', en la que colabora Yahritza Y Su Esencia, se ha convertido en la segunda canción más escuchada del disco, solo por detrás del primer adelanto audiovisual.

Las cifras son de infarto:

18 millones de reproducciones en YouTube desde el 7 de noviembre de 2025

7,3 millones para Reliquia, tercera más escuchada

2,6 millones para el vídeo de su actuación en Jimmy Fallon

¿Indirecta a Rauw Alejandro?

Muchos fans interpretan 'La Perla' como un mensaje directo a Rauw Alejandro, con quien Rosalía estuvo a punto de casarse en 2023. La letra incluye frases punzantes y los visuales del clip parecen lanzar pequeños guiños que no han pasado desapercibidos.

Además, Rosalía posó vestida de novia en imágenes promocionales de Spotify publicadas días después del estreno, justo tras revelar que canceló su boda a último momento.

Aun así, el videoclip se centra en la fuerza y la teatralidad, no en los recuerdos personales:

Traje de esgrima y florete

Uniforme de hockey mientras patina

Vestimenta oversized sujetando a dos perros

Fumándose un cigarro en un coche mientras conduce

Looks inspirados en la era ' Motomami'

Con 'La Perla', Rosalía no solo reafirma su estilo único, sino que convierte cada lanzamiento en un evento. La pregunta ahora es: ¿qué sorpresas nos tendrá preparadas para lo que queda de 'Lux'?

