La entrevista completa de Salomé Pradas en Al Rojo Vivo: "Nadie de fuera del Cecopi ralentizó ninguna medida"

La exconsellera de Mazón al frente de emergencias durante la DANA responde a las preguntas de Antonio García Ferreras sobre la negligencia de la gestión y la inacción del entonces president de la Generalitat Valenciana.

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, vuelve a ponerse ante los micrófonos de laSexta. Esta es la primera entrevista en directo que Pradas concede desde que sucediera la tragedia de la DANA en la Comunidad Valenciana.

Lo hace, además, poco después de su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, donde ha preferido no responder a las preguntas por, apunta, estar inmersa en el proceso judicial. Sin embargo, en su paso por el Congreso este lunes 15 de diciembre sí ha dejado titulares: mientras mantenía que estuvo "al pie del cañón" y rompía a llorar ante los reproches de Rufián, recibía la advertencia de la portavoz de Compromís por "no hablar claro" en dicha comisión.

Así, llega ante el micrófono de Marina Valdés, periodista de laSexta, para responder a las preguntas de Antonio G. Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, sobre la la DANA que asoló Valencia y su nivel de implicación en una tragedia que cumple ya más de un año.

→ 🔴 Más sobre Salomé Pradas: esto es todo lo que contó a Gonzo en Salvados

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.