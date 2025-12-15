Pradas insta a Mazón a contar qué "estaba haciendo" el día de la DANA: "Mi mayor error fue no pedirle que viniera al Cecopi"

Los detalles La exconsellera Pradas insiste en su versión de que la alerta no se retrasó por el funcionamiento del Cecopi, pero sí admite que cometió el error de "no pedirle a Mazón que viniera". "Será el señor Mazón, si algún día quiere, el que vuelva a dar una versión de qué es lo que estaba haciendo esa tarde", ha señalado.

La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha defendido en Al Rojo Vivo su comparecencia en la comisión de investigación de la DANA este lunes en el Senado. Allí ha insistido, sin apenas responder a los grupos, en su versión sobre las trágicas horas de la DANA del 29 de octubre.

Aún son muchas las incógnitas sobre la gestión de la DANA, pero son reveladoras las afirmaciones del actual president Juan Pérez Llorca que admitía que el expresidente Carlos Mazón no ha dicho la verdad y que podría haber hecho más.

Preguntada por este punto, Pradas recuerda su entrevista en Salvados y reitera que desea que un día Mazón "cuente qué es lo que estaba haciendo en cada momento ese día". "Mi mayor error fue no pedirle expresamente que viniera allí (al Cecopi), porque él era el presidente de todos los valencianos y yo no puedo hablar por él". "Simplemente será el señor Mazón, si algún día quiere, el que vuelva a dar una versión de qué es lo que estaba haciendo esa tarde", ha señalado.

"Yo sé dónde estaba yo esa mañana, esa tarde, ese mediodía, esa noche y durante ininterrumpidamente días, sin incluso volver a casa. Yo no puedo hablar por una persona que no estaba o que cuando yo le llamaba pues... creo que no es necesario que lo repita", ha sentenciado.