El alcalde de Belalcázar (PSOE) renuncia a sus cargos orgánicos e institucionales tras ser acusado de acoso sexual

El alcalde de Belalcázar (Córdoba), Luis Fernández Rodríguez, ha decidido entregar de manera inmediata todos sus cargos, tanto orgánicos como institucionales, después de que varios medios de comunicación informaran sobre un presunto caso de acoso sexual hacia una trabajadora municipal.

Fernández Rodríguez ha comunicado su decisión a la Dirección Provincial del PSOE de Córdoba, respondiendo así a la petición del partido de que renunciara a su militancia y a sus responsabilidades institucionales. Según fuentes cercanas, el alcalde ha decidido dar este paso tras la repercusión de las informaciones, aunque no ha hecho declaraciones directas sobre las acusaciones en sí.

Por el momento, el PSOE de Córdoba no ha confirmado cómo se gestionará la sustitución temporal o definitiva en el Ayuntamiento de Belalcázar.

