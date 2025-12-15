Sánchez anuncia un abono único de transportes con tarifa plana para todo el país: "Costará 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes"

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno ha anunciado que esta medida entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero. "Supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público seguirán vigentes en 2026, introduciendo un billete único con tarifa plana para toda España desde enero. Este billete costará 60 euros al mes para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26 años, permitiendo el uso de trenes de media distancia, cercanías y autobuses estatales, aunque no de alta velocidad. Sánchez destacó que esta medida promoverá la movilidad sostenible y beneficiará a la clase media y trabajadora, facilitando un ahorro significativo para muchas familias. Además, espera la adhesión de redes autonómicas y locales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero un nuevo billete único de transportes con tarifa plana para todo España.

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

En concreto, costará 60 euros al mes para los adultos y 30 euros al mes para los jóvenes menores de 26 años. "Vamos a cambiar para siempre la forma en la que entendemos y usamos el transporte público", ha asegurado Sánchez.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

Precisamente, sobre esto último se ha pronunciado el presidente del Gobierno, confesando que espera que poco a poco se vayan "adhiriendo todas las redes de transporte público autonómicas y locales", facilitando el acceso asequible.

Como ejemplo, ha especificado que un trabajador que todos los días viaja de Vigo a Santiago podrá ahorrarse "casi un 60% del gasto mensual". Una medida que ha calificado de "trascendente" y "positiva" para el bolsillo de los ciudadanos.

Un anuncio que ha finalizado asegurando que se trata de una apuesta "rotunda" por la movilidad sostenible y por la clase media trabajadora, señalando que a cerca de dos millones de personas cada vez les costará menos llegar a todas partes. "A nosotros nos parece que esto es gobernar", ha zanjado.

