Ahora

Última hora

Balance político de 2025 | Pedro Sánchez cierra el año con el PSOE en el centro de la polémica

Casi dos semanas antes del cierre del curso político, Pedro Sánchez hace balance de un año complicado para el PSOE: entre acusaciones de acoso sexual y los casos de Koldo y Ábalos, los socialistas están en el centro de la controversia.

Destacados

  1. El feminismo, una de las principales banderas del PSOE, se tambalea

  2. Las denuncias de acoso sexual y la presunta corrupción, en el punto de mira

  3. Sánchez comparecerá a las 12:00 horas desde Moncloa

  4. El peor fin de año para el PSOE: Sánchez afronta su balance de 2025 acorralado por los escándalos de acoso y corrupción

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en el acto conmemorativo por el centenario del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en el acto conmemorativo por el centenario del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse. Víctor Lerena - EFE

El feminismo, una de las principales banderas del PSOE, se tambalea

Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia".

Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.

Sánchez comparecerá a las 12:00 horas desde Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy a mediodía para hacer balance del curso político. Desde la Moncloa, el jefe del Ejecutivo también presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', un análisis de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España desde la investidura.

El peor fin de año para el PSOE: Sánchez afronta su balance de 2025 acorralado por los escándalos de acoso y corrupción

Las últimas semanas de 2025 se están viendo marcadas por el escándalo y la polémica en filas socialistas. Una cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de sus dirigentes y los casos de presunta corrupción han puesto al PSOE contra las cuerdas, podría decirse que más que nunca. Como cada diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará su balance de final de año, pero esta vez lo hará siendo el foco de toda polémica en el ámbito político.

Las sospechas por acoso sexual han impactado directamente en una de las principales banderas de la formación, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Esta será una de las principales cuestiones que se prevé que protagonicen la rueda de prensa del presidente, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los múltiples escándalos que ensombrecen cada vez más el Gobierno.

Las 6 de laSexta

  1. El peor fin de año para el PSOE: Sánchez afronta su balance de 2025 acorralado por los escándalos de acoso y corrupción
  2. La comisión de la DANA recibe a Pradas con sus mensajes con Mazón en el punto de mira
  3. El ultraderechista José Antonio Kast cumple los pronósticos y gana las elecciones presidenciales en Chile
  4. Última hora de la borrasca Emilia | Calles convertidas en ríos en Orihuela y Totana, que pide a la población "extremar la precaución" ante las intensas lluvias
  5. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados
  6. Joan Roig, alcalde de Alcanar, anuncia su dimisión tras luchar contra los efectos del cambio climático: "Nos viene algo muy grave"