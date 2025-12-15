Última hora
Balance político de 2025 | Pedro Sánchez cierra el año con el PSOE en el centro de la polémica
Casi dos semanas antes del cierre del curso político, Pedro Sánchez hace balance de un año complicado para el PSOE: entre acusaciones de acoso sexual y los casos de Koldo y Ábalos, los socialistas están en el centro de la controversia.
Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia".
Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista.
El presidente del Ejecutivo llega a esta recta final en un momento muy complicado para el Gobierno y el PSOE por los diferentes frentes judiciales abiertos y por los escándalos recientes tras las denuncias por acoso sexual a algunos de sus dirigentes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy a mediodía para hacer balance del curso político. Desde la Moncloa, el jefe del Ejecutivo también presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', un análisis de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España desde la investidura.
Las últimas semanas de 2025 se están viendo marcadas por el escándalo y la polémica en filas socialistas. Una cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de sus dirigentes y los casos de presunta corrupción han puesto al PSOE contra las cuerdas, podría decirse que más que nunca. Como cada diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará su balance de final de año, pero esta vez lo hará siendo el foco de toda polémica en el ámbito político.
Las sospechas por acoso sexual han impactado directamente en una de las principales banderas de la formación, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Esta será una de las principales cuestiones que se prevé que protagonicen la rueda de prensa del presidente, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los múltiples escándalos que ensombrecen cada vez más el Gobierno.