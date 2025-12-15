Balance político de 2025 | Pedro Sánchez cierra el año con el PSOE en el centro de la polémica

El feminismo, una de las principales banderas del PSOE, se tambalea Las denuncias de acoso y abusos sexuales de los últimos días contra una decena de dirigentes socialistas han impactado directamente en una de las principales banderas del PSOE, como es el feminismo, aunque el partido trata de capearlo asegurando que están actuando "con contundencia y transparencia". Está será una de las principales cuestiones que se prevé que copen la rueda de prensa de Sánchez, que ha expresado este domingo su determinación de seguir gobernando pese a los escándalos, como lo serán también los últimos episodios de presunta corrupción vinculados con el entorno socialista. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Las denuncias de acoso sexual y la presunta corrupción, en el punto de mira El presidente del Ejecutivo llega a esta recta final en un momento muy complicado para el Gobierno y el PSOE por los diferentes frentes judiciales abiertos y por los escándalos recientes tras las denuncias por acoso sexual a algunos de sus dirigentes. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez comparecerá a las 12:00 horas desde Moncloa El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy a mediodía para hacer balance del curso político. Desde la Moncloa, el jefe del Ejecutivo también presentará el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo', un análisis de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España desde la investidura. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo