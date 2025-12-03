Nueva denuncia por un presunto acoso sexual en el PSOE: la Fiscalía investiga a su líder en Torremolinos, Antonio Navarro

El contexto La noticia ha llegado durante la tarde de este miércoles, al tiempo que se ha conocido la convocatoria de una reunión para abordar las denuncias contra Paco Salazar donde se ha visto gran enfado por la gestión del escándalo.

Una militante del PSOE de Málaga ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por un presunto acoso sexual por parte del secretario general de los socialistas de Torremolinos, Antonio Navarro. Un movimiento de la denunciante que se suma a la queja que ya presentó en el canal interno de la formación.

Conocida la denuncia, los socialistas malagueñas han emitido un comunicado al que ha accedido laSexta en el que subrayan que "los hechos denunciados están siendo objeto de examen e investigación por el Órgano contra el Acoso nombrado por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE". Un departamente, respecto al que destacan "trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Asimismo, aseguran que el asunto ha sido trasladado a la "Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida". En este sentido, añaden que "si la Fiscalía abriese diligencias" el PSOE de Málaga se compromete a presentar la solicitud de suspensión cautelar de militancia". Por otro lado, la delegación malagueña socialista ha manifestado "su compromiso inquebrantable con la igualdad", así como "su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".

Cabe destacar que esta noticia llega el mismo día en el que la Secretaría de Igualdad del PSOE a nivel nacional ha convocado una reunión de urgencia de forma telemática a última hora de miércoles, en la que se han abordado las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, entre cuestiones. Así lo confirmaban fuentes socialistas a laSexta, después de que esta semana se conociese que esas denuncias presentadas en el canal interno hace cinco meses 'desaparecieran' del sistema.

Precisamente, a raíz de esa información de 'elDiario.es', la maquinaria socialista se ponía en marcha para investigar estos hechos. Eso sí, después de haber tratado de conocer la identidad de las mujeres presuntamente acosadas. Ellas misma trasladaron dicho extremo al precitado medio, así como su testimonio. Una de ellas llegó a contar que era común que Salzar les pidiera que les enseñara el escote o sugiriera que esa noche habían dormido mal por mantener relaciones sexuales.

En definitiva, una gestión del escándalo Salazar que ha provocado gran enfado en las filas socialistas, tal y como han trasladado fuentes cercanos al encuentro de este miércoles. En él, la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha comprometido a celebrar un encuentro presencial, así como que habrá un Plan de Prevención que incluirá formación de altos cargos.

