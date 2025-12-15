Última hora de la borrasca Emilia | Calles convertidas en ríos en Orihuela y Totana, que pide a la población "extremar la precaución" ante las intensas lluvias

La alerta en Guadalentín y Valle del Segura pasa de roja a naranja La alerta roja por lluvias decretada en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Vega del Segura ha pasado de roja a naranja. En estas zonas se espera una precipitación acumulada de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta el mediodía. La dirección general de Emergencias de la Comunidad de Murcia ha activado esta madrugada el plan Inunmur contra inundaciones, en su nivel 1, ante las intensas lluvias que afectan a la región en las últimas horas y la ampliación de los avisos meteorológicos. La zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas ha estado hasta las seis de la mañana en aviso rojo por precipitaciones de hasta 180 litros en doce horas, y de 30 litros en una hora, aunque, en estos momentos y hasta las 12 horas, se ha bajado la alerta a nivel naranja (100l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología. En el resto del territorio de la Región de Murcia la alerta es amarilla. Así, se espera una precipitación acumulada 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y 20 litros por metro cuadrado en 1 hora en Altiplano, Noroeste, Campo de Cartagena y Mazarrón. También el aviso es amarillo, con precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta el mediodía en la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. Hay alerta amarilla por tormentas en toda la Región de Murcia hasta las 12 horas. EFE Compartir en X

La Comunidad Valenciana levanta las alertas rojas en el litoral de Valencia La Comunidad Valenciana ha levantado las alertas rojas en el litoral de Valencia para este lunes, aunque mantiene otras alertas naranjas y amarillas para la jornada del 15 de diciembre, jornada en la que "toda la provincia" se encuentra en estos dos niveles, según ha informado el servicio de Emergencias 112: Compartir en X

En Canarias, Emilia ha dejado la mayor nevada en casi 10 años La borrasca Emilia ha dejado, este fin de semana, la mayor nevada que se recuerda en el Teide desde 2016. En algunas zonas del volcán, la nieve ha alcanzado el metro y medio de altura y temperaturas de cerca de -3ºC. Fue el sábado cuando, además, se registraron vientos de hasta 159 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide. Todo esto obligó a cerrar los accesos al parque. Compartir en X

Totana pide a la población "extremar la precaución" ante las intensas lluvias Con una impresionante grabación de la rambla de La Santa a su paso por Totana, el Ayuntamiento de este municipio murciano ha pedido a la población "extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar ramblas ni zonas inundables" y, sobre todo, seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. En esta localidad ya se han contabilizado "precipitaciones históricas": 246 mm en la urbanización La Charca y 197 mm en el centro de la localidad, según ha informado el consistorio. Compartir en X

Valencia suspende las clases este lunes por las alertas de la borrasca Emilia El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases este lunes por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Consistorio. Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros de Pinedo y El Saler mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa. Álvaro Navarro Contreras Compartir en X

