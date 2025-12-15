Ahora

Balance del año

Sánchez intenta dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual señalando a la derecha: "No vamos a aceptar lecciones"

¿Por qué es importante? El presidente sigue sin hacer autocrítica y denuncia "campañas de acoso" y "fango" tras los últimos escándalos de acoso sexual y corrupción que afectan al PSOE. "El compromiso del Gobierno y del PSOE con el feminismo es absoluto", ha dicho, señalando a "la derecha y la ultraderecha" por no tener protocolos antiacoso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la MoncloaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la MoncloaEP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado este lunes dar carpetazo a la cascada de denuncias de acoso sexual contra algunos de los dirigentes socialistas y los casos de presunta corrupción que han puesto al PSOE contra las cuerdas. Y lo ha hecho recurriendo del clásico "y tú más".

"No vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances. Cero lecciones sobre quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan contra quienes lo cuestionan", ha asegurado Sánchez en su comparecencia desde La Moncloa para hacer balance del curso político, donde ha insistido en que el compromiso con el feminismo del Gobierno "es absoluto".

Así, ha continuado diciendo que "cero lecciones de quienes sueltan proclamas de ejemplaridad desde una sede pagada con dinero negro", haciendo referencia al PP. "Hemos actuado con contundencia y no con connivencia. Transparencia y no opacidad. Sin entorpecer las investigaciones", continúa.

"La corrupción sistémica acabó con la salida del PP del Gobierno. La diferencia es que hoy se actúa con contundencia mientras que el PP convive con la corrupción", ha añadido Sánchez recordando por qué "Pablo Casado ya no es el líder del PP y Feijóo sí".

"Nos toca partir de cero"

Acto seguido, el jefe del Ejecutivo ha defendido los logros sociales conseguidos por su Gobierno estos años. Para seguir avanzando, ha dicho, "si tenemos que aguantar campañas de acoso personal, mentiras y fango, lo haremos, lo haré". "Nos sentimos cargados de energía y vamos a dar lo mejor", ha asegurado Sánchez pese a que ha reconocido que "el contexto no es fácil" y que van a "partir de cero".

De esta manera, Sánchez ha enumerado los logros económicos y ha sacado pecho de la creación de empleo, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y la ampliación de los permisos de paternidad. Medias que, ha dicho, han podido salir adelante gracias a un gobierno progresista.

Sobre la vivienda, uno de los temas que más preocupa a los españoles, Sánchez ha optado por cargar contra las comunidades autónomas que "les entra por un oído y les sale por el otro" y que, considera, "son el problema". Además, el presidente del Gobierno ha recordado que "las competencias son de las comunidades autónomas".

Aun así, ha hecho hincapié en Casa 47, el nuevo plan de Vivienda impulsado por el Gobierno. "Queda mucho por hacer, sin duda. Pero este Gobierno esta comprometido en resolver la crisis de la vivienda. Necesitamos a todas las administraciones", ha añadido.

Sánchez anuncia un abono de transporte único en España

En la comparecencia, Sánchez ha anunciado que, en su apuesta por mejorar la movilidad de los españoles, llevarán al último Consejo de Ministros del año un real decreto en el que se ampliarán las ayudas al transporte y se creará un abono único de transporte para toda España.

"Cuando entre en vigor, todos podrán sacarse un abono para viajar por todo el país con una tarifa plana de 60 euros al mes y de 30 euros para menores de 26 años", ha asegurado Sánchez, quien ha señalado que "un trabajador que todos los días vaya de Vigo a Santiago podrá ahorrarse un 60% al mes gracias al abono único".

