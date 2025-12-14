Entre tramas de corrupción y crisis de Gobierno: así acabó el mandato de los presidentes de España

El contexto Entre otros, el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid marcó para siempre la carrera política de José María Aznar. Su gestión durante el desastre, que tuvo lugar tres días antes de las elecciones, fueron muy criticadas.

El texto aborda la trayectoria de varios líderes políticos en España, destacando cómo enfrentaron polémicas y escándalos. Felipe González, presidente desde 1982, vio su mandato debilitado por casos de corrupción como el de Luis Roldán y la financiación ilegal del PSOE, además de los GAL. José María Aznar, reelegido en 2000, se vio afectado por el apoyo a la invasión de Irak y la gestión del atentado del 11-M, lo que facilitó la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, quien enfrentó una crisis económica. Mariano Rajoy asumió el poder, pero su gobierno fue impactado por el caso Gürtel, resultando en su salida tras una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia, quien ahora enfrenta desafíos similares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es el único líder que se ha enfrentado a polémicas y escándalos. Así es cómo cayeron otros dirigentes en España.

El 1 de diciembre de 1982, Felipe González consigue la mayoría para gobernar convirtiéndose en el tercer presidente de la democracia. Sin embargo, sus trece años de legislatura acabaron debilitándose.

Durante su mandato, comenzaron a salir a luz casos de corrupción como el de Luis Roldán o la financiación ilegal del partido con una trama de empresas, como Filesa. También marcaron estos años los GAL, los grupos antiterroristas de liberación que lucharon en una guerra Sucia con ETA.

Así, fue nutriéndose un clima de inestabilidad que provocó la pérdida de apoyos electorales, lo que desembocó en una crisis en el gobierno y pérdida electoral, una ecuación repetida en la historia.

De Aznar a Zapatero

En el año 2000, José María Aznar sale reelegido alcanzando una mayoría absoluta para cuatro años hasta que empieza a escribir su propia fecha de caducidad y es que el apoyo de España a la invasión de Irak generó mucha controversia en la población. Esta no tardaría en empezar a mermar su imagen. La gestión informativa de este atentado, le abrió las puertas de salida de la Moncloa.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de que se celebraran las elecciones generales, Madrid sufría el mayor atentado terrorista de su historia, que abrió la puerta de salida inminente a Aznar.

Ahí fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa. Lo que no se imaginaban era la crisis que estaba por llegar, la cual tardó en reconocerse por parte del presidente. Un fallo que aprovechó Mariano Rajoy para ganar las elecciones.

El 'popular' llega pero su legislatura se marcha con uno de los mayores casos de corrupción de nuestro país: el caso Gürtel. En 2018, una sentencia de la Audiencia Nacional prueba la trama de corrupción del PP y ese mismo año pierde la presidencia.

Tras el éxito de la moción de censura por parte de los socialistas hacia Rajoy de 2018, Sánchez comenzaba su mandato y se proclamaba presidente de un Gobierno que ahora, de nuevo tiene que hacer frente a las sombras de corrupción, crisis en el seno del partido y legislaturas sin suficientes apoyos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.