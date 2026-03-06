Claves de la Ley de Seguridad Nacional a la que el PP se aferra para exigir al Gobierno una votación (innecesaria) sobre el envío de la fragata a Chipre

Sí, pero Lo cierto es que cuando el Ejecutivo se abrió a enviar militares a Groenlandia ante las ansias imperialistas de Trump contempló opciones que evitasen que pasase por el Congreso por la fragilidad parlamentaria con la que trabaja.

El Partido Popular (PP) ha solicitado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el Congreso para explicar la posición de España respecto a la guerra en Irán y el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre. Los 'populares' argumentan que el Gobierno está eludiendo la Ley de Defensa Nacional, que exige someter a votación del Congreso cualquier operación exterior no relacionada directamente con la defensa nacional. El Gobierno defiende que el envío es parte de una misión europea para proteger Chipre, un país de la UE, y no requiere votación. Además, sostiene que se trata de un cambio de destino, no una nueva misión. Desde la aprobación de la ley, solo Zapatero y Rajoy han solicitado autorizaciones, siendo la última en 2018. La polémica se incrementa tras el reciente debate sobre el posible envío de tropas a Groenlandia.

El Partido Popular (PP) pedía este jueves que compareciese ante el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la posición de España ante la guerra en Irán. El también secretario general del PSOE pedía, precisamente, este viernes hacerlo. Ahora, los 'populares' exigen que sea la Cámara Baja la que decida sobre el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre.

En este sentido, argumentan su petición en que sin votación, el Gobierno se está saltando la Ley de Defensa Nacional. Se trata de una norma aprobada por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, justo después de que su predecesor en Moncloa José María Aznar enviara tropas a Irak, a pesar del "no a la guerra" como clamor popular.

Una ley en la que en su artículo 17 obliga al Gobierno a someter a votación del Congreso cada vez quiera iniciar "nuevas operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional". Un trámite parlamentario que puede hacerse por la vía de urgencia o, incluso a posteriori, para mantener a los diputados informados de la evolución como mucho en un año.

En el caso actual, el Gobierno recurre a la literalidad de ese artículo para defender que no está obligado, porque esa fragata tiene el objetivo de apoyar a una misión europea con otros socios para la defensa de una país de la Unión, de Chipre. Por lo tanto, la defensa de la frontera europea (y española) es un asunto de interés nacional quedando fuera de esa ley.

Además, desde Moncloa se acogen a un segundo argumento y es que el envío de la 'Cristobal Colón' no se enmarca en una nueva misión, sino en un cambio de destino. Justificación que viene a decir que se trata del desvío de un buque que ya se encontraba previamente en aguas del Báltico. De esta manera, insisten que no se está incumpliendo la Ley de Defensa Nacional.

En este punto, no obstante, cabe preguntarse qué ocurriría en términos de aritmética parlamentario si el Gobierno quisiera mandara aunque fuera solo un soldado a Irán. Y es que si los asuntos de Defensa siempre son unos asuntos espinosos entre los socios del Ejecutivo, más ahora con mayor fragilidad en la Cámara Baja.

Lo cierto es que hasta ahora no los ha necesitado porque desde la aprobación de la norma precitada, Zapatero y Rajoy solicitaron 26 autorizaciones, siendo la última en 2018, antes del Gobierno de Sánchez. En definitiva, desde entonces el Ejecutivo no ha tenido que someterse al Parlamento, aunque sí el PP criticara que no se sometiera a votación el envío del buque furor para el rescate de la flotilla en Gaza, cuando realmente acudió para labores de rescate.

A esta polémica se suma una última que tuvo lugar hace solo un par de meses, cuando España se abrió al envío de tropas a Groenlandia ante las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Entonces sí debía votarse de forma obligatoria y aunque, se quedó ahí, sabiendo que le faltaban apoyos, el Gobierno buscó fórmulas -y las había- para que ese movimiento quedara al margen de la ley.

