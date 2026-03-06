Zapatero dice estar "orgulloso" de Sánchez: "Hay que ser muy valiente y patriota para decirle 'no' a Trump"

¿Por qué es importante? El expresidente muestra su apoyo a Pedro Sánchez tras las amenazas directas de Estados Unidos. Donald Trump asegura que España vivirá consecuencias en su economía si no le apoya en la guerra con Irán.

Tras los ataques del presidente de Estados Unidos a España, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibirle el uso de las bases militares de Rota y Morón, son muchos los apoyos nacionales e internacionales recibidos. El último, el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la tarde de este jueves.

A Zapatero no es solo que le guste la postura que ha tomado Sánchez en la guerra de Irán. Está "orgulloso". Según ha dicho en un acto en León, hay que "ser muy valiente para decirle no a Trump".

"Me siento orgulloso de Pedro Sánchez, me siento orgulloso de su tarea, de su valentía, de su dignidad", ha expresado Zapatero. Porque, en su opinión, tenemos un presidente patriota y valiente, que es capaz de gritar "No a la guerra" y no sucumbir a quien quiere poner las normas. "Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de los Estados Unidos que no".

Y recuerda: "En España manda España". Y lo hace con un presidente que "está liderando en el mundo la voz en contra de una guerra absurda, en favor de la paz”, ha dicho, mientras los presentes en el acto rompían en aplausos.

El expresidente ha participado este viernes en un acto dentro de la campaña electoral de Castilla y León. Ha aprovechado para mandar un mensaje a la derecha, a PP y Vox. "Todos esos de las derechas que están con España y España. Que habla el presidente de otro país y todos van detrás como gallinas. ¿Qué patriotismo es ese? Patriotismo el de la paz, el de la razón y el del diálogo, que es lo que necesita nuestro país".

"No lo soportan, pero Pedro Sánchez se ha convertido en el gran líder internacional para los demócratas y progresistas del mundo, en todos los continentes”, ha sentenciado.

