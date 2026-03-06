Sánchez pide comparecer en el Congreso para exponer la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Medio

¿Qué está pasando? El presidente del Ejecutivo, tras su "no a la guerra", hablará en la Cámara Baja después del envío de la fragata 'Cristóbal Colón' al Mediterráneo como apoyo al 'Charles de Gaulle' en Chipre.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha solicitado comparecer en el Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo en la guerra en Oriente Medio, tras los bombardeos de EEUU e Israel en Teherán y la respuesta de Irán. Sánchez expresó su rechazo a la guerra, instando a cesar la ofensiva. Sin mencionar directamente a Trump, afirmó que España no debe ser cómplice de acciones perjudiciales por miedo a represalias. Mientras tanto, España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, lo que ha sido criticado por el PP, que exige autorización del Congreso para operaciones militares. Defensa ha explicado que la misión es de protección y defensa aérea. La ministra Margarita Robles ha defendido la postura de España, diferenciando entre misiones de ataque y defensa. Donald Trump ha criticado a España tras la declaración de Sánchez.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha solicitado comparecer en el pleno del Congreso para informar sobre la posición del Ejecutivo en la guerra en Oriente Medio, después de que EEUU e Israel bombardeasen Teherán y de que Irán respondiera atacando a bases estadounidenses en diferentes países de la región.

Así lo ha hecho, amparándose en el artículo 203 del Reglamento del Congreso, después de mostrar abiertamente su rechazo con un "no a la guerra" a los ataques de Trump y de Netanyahu a la nación persa. Rechazando la posterior respuesta de Irán. Llamando a cesar la ofensiva "antes de que sea demasiado tarde".

"Debemos aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa", trasladó el presidente del Gobierno en una comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Sin hacer mención alguna de forma directa a la ofensiva de Trump, Sánchez aseguro que España no puede ser "cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo de las represalias de alguno". "nadie sabe qué pasará ahora, ni siquiera están claros los objetivos del primer ataque", reconoció el presidente.

"No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a asumir que el mundo puede resolver sus conflictos a base de bombas y no a repetir los errores del pasado", expresó Sánchez con el mensaje de "no a la guerra" que recuerda al de 2003 con la entrada de España en la guerra de Irak con José María Aznar en el poder.

Por otra parte, España sí va a enviar a la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. El buque se incorporó en marzo al Grupo Naval del barco galo para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

El PP solicitó su comparecencia

El PP, que ha criticado el envío de la fraga a Chipre al considerar que Sánchez "no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso", pidió ya la comparecencia del presidente en la Cámara Baja tras su declaración institucional.

"El Gobierno ha mandado el buque de guerra más avanzado de la Armada a una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas", cuentan a laSexta fuentes del PP.

Los 'populares' han recordado que desde 2006 tanto los gobiernos de Zapatero como los de Rajoy pidieron hasta 26 autorizaciones al Congreso para que el Ejército participara en todo tipo de operaciones en el exterior.

La última fue en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali, recuerda el PP, que añade que desde entonces, con Pedro Sánchez, "nunca" una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara Baja.

La misión de la fragata en el Mediterráneo, tal y como ha explicado Defensa, será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía.

"España, siempre con la UE"

"España va a estar siempre con la Unión Europea, defendiendo los principios básicos de la paz", ha expuesto Margarita Robles, ministra de Defensa, en una entrevista en la cadena SER. "Somos un país que puede llevar la cabeza alta y que no admite lecciones de nadie", ha añadido.

La ministra ha querido diferenciar entre "misiones de ataque y de defensa", señalando que no es una "anécdota menor" que en España el Ministerio se llame Defensa y que en EEUU se haya transformado en el Departamento de Guerra.

Donald Trump, en ese sentido, ha aumentado sus ataques contra España desde la declaración institucional de Pedro Sánchez. "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", afirma el presidente de EEUU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.