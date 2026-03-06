Los mejores memes del apoyo de Turquía a España tras el plante de Sánchez a Trump

El plantón de Pedro Sánchez a Donald Trump, que ha asegurado que el "miedo a represalias" no definirá la posición de España en el recientemente abierto conflicto contra Irán, ha provocado una oleada de apoyo desde Turquía a España.

En medio de la creciente tensión en Oriente Medio, después de que Donald Trump iniciara, de manera conjunta con Israel, un conflicto en Irán, Turquía confirmaba que había interceptado un misil procedente de Irán que se dirigía a su espacio aéreo. Fue una unidad española de la OTAN la que detectó el misil, pero lo que ha generado una oleada de apoyo a España desde Turquía ha sido más bien la respuesta de Pedro Sánchez al conflicto en Oriente Medio, resumida en cuatro palabras: "No a la guerra". Sin hacer alusiones directas a Trump, el presidente ha asegurado que España no puede ser cómplice de "algo malo para el mundo" únicamente por el "miedo a las represalias de algunos".

Ha sido esto lo que ha hecho que Twitter se haya llenado de mensajes, incluidas respuestas al presidente del Gobierno, directamente desde Turquía. "Nuestras tierras están lejos, pero nuestros corazones están juntos", se puede leer en un mensaje que acompaña a un vídeo (hecho con inteligencia artificial) en el que se puede ver a un toro con la bandera de España abrazado a un lobo, el animal nacional turco, con su bandera. "Te amamos, presidente", han llegado a decir algunos usuarios desde Turquía.

Las banderas de ambos países entrelazadas, colgadas en un mismo balcón o pintando una paloma de la paz son algunas de las imágenes que se han compartido desde Turquía tras las palabras de Sánchez. Entre algunos mensajes publicados en X (antes, Twitter), alguno más explicativo, recordando la relación entre los dos países: "España políticamente siempre ha estado del lado de Turquía. Mantiene una estrecha cooperación con Turquía en los ámbitos económico y comercial; mantiene colaboraciones militares; no alberga en su país a terroristas, como el PKK, y coopera con Turquía en la lucha contra el terrorismo más que otros países europeos. Mantiene una postura distanciada hacia Israel y se opone a las políticas israelíes".

Hay usuarios que incluso han declarado el 4 de marzo, día en que Pedro Sánchez mostró la postura de España ante el conflicto,m como "aniversario de la hermandad de España y Turquía".

La situación ha llegado al punto de que incluso en Turquía han llegado a traducir un vídeo del Gran Wyoming haciéndose eco de este apoyo turco a España, en el que recupera un tuit de un ciudadano turco que bromea, junto a una imagen de Andrés Iniesta con melena, que "no quedará ni un solo español calvo en el mundo", en referencia a una de las cuestiones por las que más se conoce a Turquía en España: el trasplante de pelo.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.